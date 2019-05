Il nuovo trailer di Spider-Man | Far Frome Home tra Avengers e nuovi ingressi

Spider-Man : Far From Home - nel nuovo trailer le conseguenze di Avengers : Endgame : http://www.youtube.com/watch?v=6IeSkg1wRLg ATTENZIONE: spoiler su Avengers: Endgame Nel nuovo trailer di Spider-Man: Far From Home si fanno sentire in modo rilevante le conseguenze degli eventi occorsi durante Avengers: Endgame. È lo stesso Tom Holland, l’attore che interpreta l’Uomo ragno, ad avvisare prima della partenza della clip d’anticipazione: chi non ha visto l’ultimo film che ha dato una svolta al Marvel ...

Nel nuovo trailer di A Plague Tale : Innocence anche gli esseri umani sono dei "mostri" : A Plague Tale: Innocence per PC, PS4, Xbox One di Asobo Studio e Focus Home Interactive uscirà tra circa una settimana. Per lenire l'attesa in vista del lancio del gioco, è stato pubblicato un nuovo trailer che mette in luce i nemici umani che Amicia e Hugo incontreranno durante il loro viaggio, riporta Dualshockers.Il concetto centrale dietro al trailer, giustamente intitolato "Monsters", è che mentre gli sciami di ratti mortali sono il punto ...

nuovo gioco di Game of Thrones in uscita? Il trailer Xbox stuzzica i fan del Trono di Spade : Lunedì è ormai il giorno di Game of Thrones. E in particolare della sua ottava stagione, quella che andrà a chiudere per sempre le vicende in salsa fantasy della saga di casa HBO sul piccolo schermo. Ispirato ai romanzi di George R. R. Martin, lo show va infatti in onda la domenica notte negli Stati Uniti, per poi sbarcare anche in Italia proprio il primo giorno della settimana, così da allietare gli appassionati di serialità affamati di epiche ...

The Sinking City : Immergiti nei misteri di Oakmont con il nuovo Trailer : Bigben e Frogwares Studio hanno il piacere di mostrare l’inedito video gameplay “A Delicate Matter”, una missione di The Sinking City disponibile nelle prime ore di gioco del titolo. Il filmato mostra il funzionamento delle principali meccaniche d’investigazione. Durante la missione, Mr.Throgmorthon, leader di una delle principali famiglie di Oakmont, chiede a Charles di esaminare attentamente una questione ...

Close to the Sun è disponibile su PC - pubblicato un nuovo trailer di lancio : Close to the Sun è l'ultima fatica degli sviluppatori italiani Storm in a Teacup. Il gioco è un'avventura narrativa horror che si svolge all'interno di una nave costruita da Nikola Tesla.La vostra storia, come riporta DualShockers, inizierà nei panni di Rose, una giornalista investigativa alla ricerca di sua sorella. Per l'occasione lo studio di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer carico di suspense.Il gioco trae ispirazione da titoli come ...

Prime scene inedite de La Casa di Carta 3 nel nuovo video trailer & recap : i grandi sogni e la realtà dopo la rapina : Manca ormai sempre meno al debutto dei nuovi episodi e le Prime scene inedite de La Casa di Carta 3 sono appena state diffuse in un nuovo video a metà tra trailer e recap delle stagioni precedenti. Cosa sognavano gli spiantati rapinatori della Zecca spagnola messi insieme dal visionario "Professore" Sergio Marquina e cosa hanno effettivamente ottenuto dopo il colpo incredibilmente riuscito? Il video di Netflix mette a confronto ambizioni e ...

A Plague Tale : Innocence – Un nuovo trailer dedicato alle meccaniche di gioco : Mancano ormai poche settimane all’uscita di A Plague Tale: Innocence su PlayStation 4, Xbox One e PC. L’atteso videogioco sviluppato da Asobo Studio e pubblicato da Focus Home Interactive, si mostra ancora una volta in video, presentando le varie meccaniche di gioco e le molteplici sfide che potremo aspettarci in A Plague Tale: Innocence. Dai famigerati ratti di cui si è tanto parlato e il ...

Affronta i tuoi incubi nel nuovo trailer di Catherine : Full Body : ATLUS pubblica un nuovo trailer di Catherine: Full Body. Il gioco uscirà il 3 settembre 2019 in esclusiva su PlayStation 4. Si dice che coloro che soccombano all’infedeltà siano maledetti. Mentre dormono, vengono trascinati in un regno da incubo, dove sono costretti a scalare una pericolosa torre di blocchi, inseguiti da demoni sanguinari. Se muoiono qui, muoiono nella vita reale. È qui che Vincent si trova, e l’unico modo per ...

Veronica Mars - il nuovo cast e i vecchi attori all'opera nel primo trailer del revival : Veronica Mars sta per tornare e milioni di fan in tutto il mondo non vedono l'ora, vista l'ampiezza del fandom che dall'inizio degli anni Duemila ha inseguito la serie dappertutto. Lo show ha avuto il grande merito di aver raccolto tutti gli orfani di Buffy , ...

Catherine : Full Body si mostra nel nuovo trailer "Death By Nightmare" : Nel mese di febbraio di quest'anno, Atlus ha annunciato la data di uscita occidentale di Catherine: Full Body. Il gioco è previsto per PS4 e porterà con se alcune novità, oltre a grafica e gameplay migliorati.Oggi, la compagnia ha deciso di pubblicare un comunicato stampa e il nuovo trailer intitolato "Death By Nightmare":"Si dice che coloro i quali soccombano all'infedeltà, vengano maledetti. Mentre dormono, vengono trascinati in un regno da ...

SNIPER ELITE V2 REMASTERED : Disponibile il nuovo trailer “7 motivi per Aggiornare” : Rebellion, sviluppatore e publisher indipendente, ha pubblicato un nuovo Trailer di SNIPER ELITE V2 REMASTERED, che si focalizza sulle ‘7 Ragioni per effettuare l’Upgrade’ per l’attesissima remaster del classico del 2012 dello studio. Oltre al supporto 4K e HDR sulle piattaforme disponibili, SNIPER ELITE V2 REMASTERED presenta ambienti, personaggi, armi e veicoli splendidamente aggiornati, effetti di rendering e ...

“Men in Black : International” - il nuovo trailer italiano : Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, e Rebecca Ferguson nel nuovo trailer italiano di "Men in Black: International", spin-off della saga Men in Black nata nel 1997. "Men in Black: International" sarà nelle sale italiane dal 25 luglio, diretto da Felix Gary Gray e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. I Men in Black hanno sempre protetto la terra dalle insidie dell universo. In questa nuova avventura dovranno affrontare la ...

Un nuovo trailer per Death Stranding in arrivo tra un mese? : In occasione del Tribeca Film Festival, Hideo Kojima è salito sul palco e in compagnia di Geoff Keighley e Norman Reedus si è sbottonato sull'attesissimo Death Stranding.In particolare, riporta Gamepur, la discussione verteva sulle meccaniche di gioco, ma è anche stato citato un nuovo trailer, di potremmo presto avere notizie. Nello specifico, Kojima ha promesso che potremo vedere qualcosa di nuovo sul gioco entro un mese, per cui è possibile ...