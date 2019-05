Il Napoli indica il Dall’Ara di Bologna come stadio ufficiale per il prossimo campionato

ilnapolista

(Di lunedì 6 maggio 2019)riportato da Calcio e Finanza la Commissione di primo grado delle Licenze Uefa ha deliberato di rilasciare la Licenza UEFA per ildi Calcio 2019/2010 a 16 società. La S.S.C.S.p.A. ha nominato loRenatodistrutturaper ildi Serie A.Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a. –F.C. 1909 S.p.A. – Cagliari Calcio S.p.A. – A.C.F. Fiorentina S.p.A. – Genoa Cricket and Football Club S.p.A. – F.C. Internazionale Milano S.p.A. – Juventus F.C. S.p.A. – S.S. Lazio S.p.A. – A.C. Milan S.p.A. – Parma Calcio 1913 S.r.l. – A.S. Roma S.p.A. – U.C. Sampdoria S.p.A. – U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. – Torino F.C. S.p.A. – Udinese Calcio S.p.A. Le società alle quali non è stata concessa la Licenza potranno presentare, entro e non oltre ...

GoalItalia : Licenze UEFA rilasciate a sedici squadre di Serie A Il #Napoli indica... il Dall'Ara di #Bologna come stadio della… - LaJuvehaRonaldo : Licenze UEFA, il Napoli indica il Dall'Ara per le gare interne 2019/20 Hanno perso l'urlo più forte della Champion… - Spazio_Napoli : -