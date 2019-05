Il Napoli celebra il secondo posto : Anna Trieste tra i tifosi di Posillipo : Col secondo posto in cassaforte, il Napoli guarda già all'anno che verrà e Anna Trieste torna in campo per una nuova tappa del Mattino dei tifosi: live da Al Manzoni, dalle 12.30, su Facebook e sul ...

Ricordi del 3 Maggio - tra gioie e dolori il Napoli celebra il ricordo del trionfo nel 2014 : Il giorno 3 Maggio il Napoli ha giocato tredici partite, dieci in serie A, una in serie B, una in coppa Uefa ed una in coppa Italia, ottenendo cinque vittorie e due pareggi, con sei sconfitte. Ricordiamo i successi nella finale d’andata della coppa Uefa-1988/89 e la conquista della coppa Italia-2013/14. Quest’ultimo successo è stato ricordato quest’oggi anche dai social del Napoli. In quella giornata ci fu anche il ...

VIDEO – Koulibaly Skills - il Napoli celebra il difensore su Twitter : Kalidou Koulibaly è stato celebrato dalla SSC Napoli con uno spettacolare VIDEO che racchiude tutte le sue migliori giocate compreso i gol segnati in azzurro. Koulibaly Skills – E’ Sempre più al centro del progetto Napoli Kalidou. ADL ha già rigfiutato offerte faraoniche per il cartellino del difensore centrale del Senegal. Il presidente del Napoli si dice pronto a rispedire al mittente anche le offerte future. Tra le ...