Il Napoli celebra il secondo posto | Anna Trieste tra i tifosi di Posillipo

Ricordi del 3 Maggio - tra gioie e dolori il Napoli celebra il ricordo del trionfo nel 2014 : Il giorno 3 Maggio il Napoli ha giocato tredici partite, dieci in serie A, una in serie B, una in coppa Uefa ed una in coppa Italia, ottenendo cinque vittorie e due pareggi, con sei sconfitte. Ricordiamo i successi nella finale d’andata della coppa Uefa-1988/89 e la conquista della coppa Italia-2013/14. Quest’ultimo successo è stato ricordato quest’oggi anche dai social del Napoli. In quella giornata ci fu anche il ...