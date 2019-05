“Il mio fidanzato è un calciatore…” La confessione di Serena Rutelli “È stato adottato

Mara Maionchi : “Il tradimento di mio marito? Cosa vuole che sia un corno” : “Il tradimento di mio marito? Non è stato grave”. Mara Maionchi non ha rancori nei confronti del marito che ha ammesso di averla tradita: a dirlo è lei stessa in un’intervista al Corriere della Sera nella quale è tornata anche a parlare del tumore che l’ha colpita. “Le corna che mi ha fatto mio marito? Non ricordo più quando ne ho parlato, ma volevo dare una mano a chi si è trovata o si trova nella stessa situazione. Cosa vuole ...

Salvini : “Il mio ‘tappatevi la bocca’? Era riferito a tutti. Un conto sono le critiche - un conto le minacce di morte” : Sul Blog delle Stelle l’invito del M5s alla coerenza sul caso Siri: “La Lega tiri fuori le palle”. La risposta a Di Maio la dà Salvini da un palco elettorale a Roma: “La mia parola è una e questo governo va avanti cinque anni – afferma il leader del Carroccio – basta che la smettano di chiacchierare e rompere le scatole. Per parole hanno un peso – ci tiene a puntualizzare Matteo Salvini, che sottolinea – ...

Fernando Alonso : “Il mio 2019 elettrizzante - prima il WEC - poi 500 Miglia e Le Mans. E nel 2020…” : Com’è ben noto il calendario del 2019 di Fermando Alonso è quanto mai fitto. Lo spagnolo ha davanti a sé un programma stimolante ma, contemporaneamente, faticoso, dovendosi dividere tra WEC, 500 Miglia di Indianapolis, 24 Ore di Le Mans e, non ultima, la preparazione in vista della Dakar 2020 che si disputerà, per la prima volta nella storia, in Arabia Saudita. L’asturiano ha spiegato come si stia alternando tra questi impegni, in ...

Gf 16 - Ambra dopo il bacio con Kikò : “Il mio ex non l’ha presa benissimo” : L’ex fidanzato di Ambra Lombardi: la reazione al bacio con Kiko Il bacio tra la professoressa Ambra e Kikò ieri sera al Gf ha fatto sognare i telespettatori più romantici. La donna, uscita dalla Casa la scorsa settimana, ha rivoluzionato la sua vita per l’ex marito di Tina Cipollari. Ambra, come molti sapranno, era fidanzata […] L'articolo Gf 16, Ambra dopo il bacio con Kikò: “Il mio ex non l’ha presa ...

Juventus - senti Cancelo : “Il mio futuro è qui. Sono migliorato tanto” : Juventus Cancelo- Joao Cancelo, intervistato ai microfoni di “Dazn”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’attuale stagione in bianconero, esprimendo anche alcune rivelazioni sul prossimo futuro. Il terzino bianconero non ha ha dubbi e annuncia la sua permanenza in maglia Juventus. Leggi anche: Juventus Cancelo: “Voglio continuare qui in bianconero” Queste […] L'articolo ...

Mourinho a DAZN : “Il mio futuro non sarà in Premier” : Josè Mourinho è il primo protagonista di “Linea Diletta”, il nuovo format che prevede una serie di interviste ai protagonisti dello sport che ne approfittano per rivelare lati nascosti di sè ai microfoni di Dlletta Leotta. Il tecnico portoghese ha fatto il punto sulla sua carriera: messa alle spalle la sua esperienza allo United, ha […] L'articolo Mourinho a DAZN: “Il mio futuro non sarà in Premier” è stato ...

Fabio Fognini : “Il mio tennis da papà innamorato” : La vittoria a Monte Carlo, 51 anni dopo Pietrangeli, il numero 12 nella classifica mondiale che da ieri lo appaia a Paolo Bertolucci come terzo azzurro di sempre dopo Adriano Panatta (n.4) e Corrado Barazzutti (n.7) hanno fatto entrare Fabio Fognini nella grande galleria del nostro tennis. E forse non solo del tennis....

Juventus - Allegri ammette : “Il calcio è davvero bestiale. Il mio futuro? Ecco cosa ho detto al presidente” : L’allenatore della Juventus ha analizzato l’eliminazione dalla Champions, soffermandosi anche sul proprio futuro Sconfitta che fa male, eliminazione che brucia tantissimo e obbliga la Juventus a rimandare l’appuntamento con la vittoria della Champions League. L’Ajax si impone 1-2 allo Stadium, sciorinando ottimo calcio e stordendo i bianconeri, passati in vantaggio con Ronaldo ma ribaltati poi dai gol di Van de Beek ...

Nek : in arrivo il nuovo singolo “La storia del mondo” - estratto dal disco “Il mio gioco preferito – Parte prima” : In uscita il 19 aprile The post Nek: in arrivo il nuovo singolo “La storia del mondo”, estratto dal disco “Il mio gioco preferito – Parte prima” appeared first on News Mtv Italia.

Da Comet “Il risparmio ti sorprende” : ecco il nuovo volantino valido fino al 25 aprile : Da Comet "Il risparmio ti sorprende": ecco il nuovo volantino valido fino al 25 aprile con sconti fino a 800 euro su tantissimi prodotti. Interessante, no? L'articolo Da Comet “Il risparmio ti sorprende”: ecco il nuovo volantino valido fino al 25 aprile proviene da TuttoAndroid.

Libia - Salvini : “Sui confini decido io”. Di Maio : “Il mio scopo è proteggere l’Italia” : Botta e risposta tra i due vicepremier sulla crisi libica. Di Maio ha rilasciato un'intervista al Corriere della sera, in cui ha sottolineato che la chiusura dei porti è da considerarsi una misura temporanea. Salvini ha replicato così: "Rispetto il lavoro del collega di Maio che si occupa di lavoro, ma sui temi di controllo dei confini e di criminalità organizzata sono io a decidere".Continua a leggere

Sampdoria-Genoa 2 a 0 - Massimo Ferrero : “Il mio ultimo derby? Ve dovete attaccà ar c***o” : “Sei derby vinti, tre pareggiati e uno l’abbiamo perso perché il noviziato si paga. Era Ferrero”, sottolinea ad alta voce il patron blucerchiato. Ma allora ne vincerà un altro? “Io non dico niente, chi vivrà vedrà. Le chiacchiere le lascio a voi. Non dite ai tifosi che alzo il prezzo: io non alzo niente, dare moneta vedere cammello. Ma dire che è l’ultimo derby, se devono attaccà… Così la finimo qua” il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ...

“Il mio ufficio? A Valencia come a Bali. Ti insegnano che la vita è fatta di tappe prestabilite - ma non è così” : “Basta, mollo tutto e vado a Bali”. Tutti, prima o poi, lo hanno pensato almeno una volta guardando una scrivania piena di fogli, pc, scadenze, cartelle. Ma Gianluca Gotto l’ha fatto davvero: a 21 anni ha fatto le valigie ed è andato in Australia. Adesso vive (felicemente) da nomade digitale, perennemente in viaggio, raccontando la sua esperienza in un blog: MangiaViviViaggia. “Volevo costruirmi una vita diversa: mi ero ...

Galliani : “Il mio Milan a rischio retrocessione col fair play finanziario” : L’ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, è tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport a margine dell’evento Uefa Europa League Trophy Tour. Mai banale, l’attuale dirigente del Monza calcio ha parlato degli anni d’oro dei rossoneri e dell’attuale proprietà. Di seguito le sue parole. “Quando vedo una coppa europea mi vengono in mente i tanti bellissimi anni, le cinque vittorie, le otto ...