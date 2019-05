Il Milan ha battuto il Bologna per 2-1 nel posticipo della Serie A

Belotti e Berenguer spingono il Torino al 5° posto : battuto e raggiunto il Milan : Lo scontro dieretto, nella volata Champions, promuove il Torino e boccia il Mialn. Mazzarri, espulso per proteste nella ripresa, va a dama proprio nel secondo tempo, subito dopo essere stato cacciato ...

La Lazio ha battuto 1 a 0 il Milan e si è qualificata alla finale di Coppa Italia : Milan-Lazio, la semifinale di ritorno di Coppa Italia, è finita 0 a 1 con gol dell’argentino Joaquin Correa al 58esimo minuto. Con questo risultato la Lazio si è qualificata alla finale del torneo che si giocherà il prossimo 15 maggio

Ajax-Juventus - Lippi e il precedente del '97 : 'Vincemmo dopo aver battuto il Milan' : Ma per l'ex ct campione del mondo la formazione che ha ormai in tasca l'ottavo scudetto di fila non deve sottovalutare l'Ajax: "C'e' il rischio che qualcuno possa pensare che aver avuto l'Ajax al ...

La Juventus ha battuto il Milan per 2 a 1 in uno degli anticipi della 31ª giornata di Serie A : Questa sera la Juventus ha battuto il Milan per 2 a 1 in uno degli anticipi della 31ª giornata di Serie A, giocato all’Allianz Stadium di Torino: hanno segnato Paul Dybala e Moise Kean per la Juventus, e Krzysztof Piatek per il

DIRETTA MODENA MilanO / Risultato finale 3-0 : trionfo di Velasco - Giani è battuto! : DIRETTA MODENA MILANO: info streaming video e tv della partita di volley maschile, gara 1 per i quarti di finale dei play off scudetto della Serie A1.

Milan ed Inter sono d’accordo - nuovo stadio a San Siro : il Meazza verrà abbattuto - tifosi nostalgici “in lacrime” : Milan ed Inter sono vicinissime alla presentazione di un progetto per quanto concerne il nuovo stadio che sorgerà in quel di San Siro, il vecchio Meazza verrà abbattuto Milan ed Inter hanno raggiunto un accordo, continueranno infatti a braccetto l’iter per la costruzione di un nuovo stadio, presentando nelle prossime settimane un progetto ex novo al Comune di Milano. Le parole dell’a.d. Interista Alessandro Antonello sono ...

Battaglia e spettacolo - il derby è dell’Inter. Milan battuto 3-2 : Il derby di Milano è ancora dell’Inter. Al termina di una partita ricca di gol e di emozioni, i nerazzurri si impongono per 3-2 sul Milan e si riprendono il terzo posto in classifica scavalcando di due lunghezze proprio i cugini. La squadra di Spalletti si aggiudica entrambi i derby di campionato e in ottica Champions League ha ora anche il confron...

Viareggio Cup - Maldini trascina il Milan agli ottavi : Spezia battuto 3 a 2 - doppietta per il figlio di Paolo : Soffre ma vince il Milan Primavera nel match di Viareggio Cup contro lo Spezia. 3 a 2 il punteggio finale in favore dei giovani rossoneri, che possono accedere agli ottavi di finale della competizione. Decisiva, ai fini del risultato, la doppietta di Daniel Maldini, che sta confermando il suo momento di grande crescita. Il figlio di Paolo ha messo a segno una doppietta, di cui il primo gol su punizione. Il match contro gli Aquilotti si decide ...