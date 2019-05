Il commissario Montalbano Par Condicio streaming e trama stasera in tv

Il commissario Montalbano streaming : dove vedere in tv e replica : Il Commissario Montalbano torna su Rai 1 con due nuovi e imperdibili episodi: lunedì 11 febbraio intitolato L’altro capo del filo e il 18 febbraio dal titolo Un diario del ’43. Inoltre ad aprile 2019 vanno in onda le repliche degli episodi La Giostra degli Scambi il 1 aprile e Un Covo di Vipere il 3 aprile, Amore l’8 aprile, Come voleva la prassi il 15 aprile, Una faccenda delicata il 22 aprile, L’odore della notte il 29 ...

Continuano le indagini tv del “commissario Montalbano”. Ecco tutte le anticipazioni : Torna “Il Commissario Montalbano” su Rai1 lunedì 6 maggio alle 21.25 con un episodio dal titolo Par Conditio, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Isabeil Soliman, Roberto Nobile, Giovanni Guardiano, Carmela Gentile, Marcello Perracchio, Marco Cavallaro, Giacinto Ferro e Francesco Sineri. Una telefonata all’alba sveglia Montalbano: in una cava di pietra è stato ritrovato il cadavere di ...

“Il commissario Montalbano” - Luca Zingaretti è sul set per le riprese delle nuove puntate ed è preso d’assalto dai fan : ecco cosa è successo : Un bagno di folla, come si vede dalle immagini dall’alto, per Luca Zingaretti. L’attore romano era sul set per le nuove puntate de Il commissario Montalbano ed è stato preso d’assalto dagli appassionati. Zingaretti sarà prossimamente uno dei protagonisti di M. Il figlio del Secolo, il programma in onda su Rai3, sabato 11 maggio, basato sull’omonimo best seller di Antonio Scurati. L’attore romano leggerà dei brani tratto dal libro ...

Bagno di folla per Luca Zingaretti al primo ciak delle nuove puntate de 'Il commissario Montalbano' : Una folla impressionante, come si evince dalle riprese dall'alto, aspettava Luca Zingaretti sul set delle nuove puntate de Il commissario Montalbano. L'attore si è fermato lungamente a stringere mani ...

Ascolti tv : Il commissario Montalbano vince in replica - ma cresce il Grande Fratello 2019 : Ascolti tv, prime time Il Commissario Montalbano continua a vincere e nonostante si trattasse di una puntata della celebre fiction risalente al 2002 (quarta stagione) già ampiamente andata in replica su Rai1. L’episodio con Luca Zingaretti L’odore della notte, trasmesso dal primo canale della Rai, ha infatti conquistato il prime time con 5.644.000 telespettatori e uno share del 24,2%. Secondo gradino del podio, a Grande distanza, per ...

Il commissario Montalbano su Rai1 stasera 29 aprile con la replica de L’odore della notte : trama e promo : Immancabile l'appuntamento con Il Commissario Montalbano nella serata di lunedì 29 aprile. stasera Rai1 manderà in onda l'episodio L'odore della notte, tratto dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri. Le repliche della fiction, da anni uno dei cavalli di battaglia della rete ammiraglia, vengono riproposte per accontentare i fan orfani del personaggio letterario, che ha terminato qualche mese fa la sua tredicesima stagione, ma anche per attrarre ...

Il commissario Montalbano - ‘L’odore della notte’ : il caso ispirato a una storia vera : Nuovo appuntamento con uno dei personaggi più amati della televisione italiana, campione d’ascolti anche con le puntate in replica: Il Commissario Montalbano. Lunedì 29 aprile Rai1 alle 21.20 propone infatti una nuova indagine dell’investigatore nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti con l’episodio dal titolo L’odore della notte. Alla regia troviamo come di consueto Alberto Sironi mentre ...

Il commissario Montalbano L’odore della notte streaming e trama episodio stasera in tv : Il commissario Montalbano L’odore della notte va in onda stasera in tv lunedì 29 aprile 2019 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2002 e si ispira all’omonimo romanzo di Andrea Camilleri pubblicato l’anno precedente. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV streaming E REPLICA Il commissario Montalbano L’odore della ...

Il commissario Montalbano - stasera su Rai 1 la replica dell'episodio 'L'odore della notte' : Anche stasera, come accade già da qualche settimana, su Rai 1 in prima serata andrà in onda il consueto appuntamento con la replica di un episodio de Il commissario Montalbano. Dopo il successo dei due inediti andati in onda a febbraio, la Rai ha inserito nel palinsesto il ciclo 'La primavera di Montalbano' contenente la replica di dieci episodi. stasera alle 21:25 sarà trasmesso 'L'odore della notte', il sesto appuntamento con le repliche in ...

Il commissario Montalbano : trama e anticipazioni di stasera 29 aprile 2019 : Il commissario Montalbano: trama e anticipazioni di stasera 29 aprile 2019 stasera 29 aprile 2019 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda Il commissario Montalbano. La serie televisiva, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, da tempo è una garanzia di successo per la rete ammiraglia che proprio per questo ha deciso di trasmettere le repliche della fiction. Milioni di telespettatori infatti attendono con ansia di rivedere il commissario più famoso ...

Ascolti tv - Il commissario Montalbano in replica conquista oltre 4.7 milioni di telespettatori : Anche nel giorno di Pasquetta Il Commissario Montalbano non ha rivali. L’episodio trasmesso in replica su Rai1 il 22 aprile ha ottenuto 4.737.000 telespettatori e il 22.3% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, su Canale 5, ‘La Peggior Settimana della mia Vita‘ con 1.996.000 telespettatori e l’8.9% di share. Terzo piazzamento, su Rai2, per ‘Made in Sud’ con 1.610.000 spettatori e il 7.6% di share. A ...

IL commissario Montalbano - UNA FACCENDA DELICATA/ Streaming video della puntata : Il COMMISSARIO MONTALBANO - Una FACCENDA DELICATA, oggi 22 aprile 2019: torna su Rai Uno la nota serie con protagonista Luca Zingaretti