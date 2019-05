huffingtonpost

(Di lunedì 6 maggio 2019) Con uno scarto di circa 40mila voti e poco più del 2% in termini percentuali, il candidato delLaurentino “Nito” Cortizo ha vinto col 33% le elezioni presidenziali aEx imprenditore, 66enne, Cortizo ha corso per il partito di opposizione PRD, forza politica d’ispirazione socialdemocratica. In una campagna che si è caratterizzata per la disaffezione da parte dei panamensi e per la critica alla dilagante corruzione emersa già tre anni fa con la vicenda diPapers, e ultimamente con quella dell’azienda brasiliana di costruzione Odebrecht, Cortizo ha potuto sfruttare la sua non appartenenza alla cupola del potere oltre che su un partito che è il più grande del Paese e che vanta circa mezzo milione d’iscritti.Con un programma che si basa sul patto tra gli ambienti imprenditoriali dai quali ...

GiulianaDaniel2 : RT @HuffPostItalia: Il centrosinistra vince a Panama - HuffPostItalia : Il centrosinistra vince a Panama - serenel14278447 : Comunali a Cagliari, assessora di Zedda vince le primarie del centrosinistra -