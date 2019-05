Il capitano trascina il Manchester City | Leicester battuto con una sassata di Kompany | la

sportfair

(Di lunedì 6 maggio 2019) Un gol pazzesco dipermette aldi battere ile tornare in testa alla Premier League, mantenendo un punto di vantaggio sul Liverpool ad una giornata dalla conclusione Vincentpotrebbe aver messo la propria firma sul titolo del, sbloccando un match difficilissimo contro ilAFP/LaPresseUnapazzesca quella deldei citizens, che annichilisce Schmeichel e regala tre punti d’oro alla formazione di Guardiola, tornata in testa alla Premier League con un punto di vantaggio sul Liverpool ad una giornata dalla conclusione. La trasferta di Brighton sarà adesso decisiva per il, basterà vincere per festeggiare la vittoria del titolo, coronando così una rimonta pazzesca partita negli ultimi mesi. Toccherà a Guardiola non far abbassare la tensione ai propri uomini, tre punti dividono i ...

