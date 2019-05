Il cantautore Al Verde presenta il suo videoclip dal titolo “Clodia” da oggi su Youtube

aldiladelcinema

(Di lunedì 6 maggio 2019) Escesuildi Aldal, primo capitolo che comporrà Cocomero, l’Album di debutto in uscita entro la fine dell’anno. Il singolo, uscito il 26 aprile su tutte le piattaforme digitali, è scritto dallo stesso Ale prodotto da Marta Venturini presso StudioNero a Roma. “Ci sono due tipi di brani – ha affermato Al– quelli che devi scrivere a tavolino e quelli che invece nascono dalla tribolazione. Clodia non ha mai subito modifiche dalla demo alla produzione. È l’inizio di un racconto, è tutto collegato.” “Nomen omen. Penso che esistano delle condizioni dell’uomo generali, trasversali nel tempo – ha proseguito il– possono cambiare i modi, può cambiare la sovrastruttura, ma i termini di paragone e il conflitto centrale non cambia, come Catullo con ...

