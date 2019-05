I tifosi della Fiorentina insultano Veretout | è del Napoli

Fiorentina - Nardella deluso : “i tifosi non si meritano una squadra così” : “I tifosi non si meritano una squadra cosi’: si meritano invece una squadra che sia all’altezza delle aspettative di questa citta’, e all’altezza della storia di questa citta'”. Sono le dichiarazioni di Dario Nardella, sindaco di Firenze, che commenta così il momento difficile del club viola. Nardella ha parlato di “dispiacere profondo” per la situazione, a margine di un’iniziativa ...

Atalanta - che delirio a Zingonia! tifosi in festa al ritorno della squadra. VIDEO : L'Atalanta piazza il colpo Champions e i Tifosi impazziscono: dopo la vittoria contro la Lazio per 3-1, c irca un migliaio di sostenitori nerazzurri si sono radunati fuori dal centro sportivo di ...

Tragedia Superga - al Castellani uno striscione dei tifosi della Fiorentina : Tragedia Superga – “Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. 4-5-1949. Grande Torino”. E’ questo lo striscione con citazione di Indro Montanelli esposto nel settore ospite dello stadio “Castellani” di Empoli dai tifosi della Fiorentina in occasione della partita di campionato valida per la 35^ giornata, si tratta di una chiara la dedica ai caduti della Tragedia di ...

Genoa - tifosi presidieranno gli ingressi della Grandinata Nord : Come annunciato durante l’assemblea pubblica di giovedì sera i supporters del Genoa hanno confermato che proseguiranno la contestazione nei confronti di Enrico Preziosi. Il comunicato dei tifosi del Genoa: “Ci ritroveremo di fronte alle due entrate della Gradinata Nord a partire dalle ore 16.00 e non entreremo al Ferraris, chiediamo a tutti di presidiare gli ingressi“. La tifoseria inoltre, rispondendo alla provocazione ...

Formula 1 - che stilettata di Vettel ai tifosi tedeschi : parole durissime del pilota della Ferrari : Il pilota della Ferrari ha accusato i tifosi tedeschi di lamentarsi sempre, andando spesso alla ricerca del negativo Mai soddisfatti e troppo negativi, così Sebastian Vettel parla dei suoi connazionali tedeschi in un’intervista al ‘Der Spiegel’: “sarebbe meglio mostrare più sostegno, serenità e lealtà“. photo4/Lapresse Queste le parole del pilota della Ferrari, che si dice d’accordo con la star del ...

Tragedia di Superga - Cairo : “Lo striscione dei tifosi della Juve mi ha fatto piacere” : Il presidente del Torino, Urbano Cairo, mostra ai microfoni di Sky Sport il proprio apprezzamento per lo striscione esposto ieri dai tifosi della Juventus, durante il derby, per ricordare la Tragedia di Superga di cui oggi ricorre il 70° anniversario. Ecco le sue parole. Tragedia di Superga, Mattarella: “Pagina indelebile della storia della Repubblica” “Quando ho visto lo striscione mi ha fatto veramente piacere, è il modo giusto ...

Striscione dei tifosi della Juve per il Grande Torino : 'Onore ai caduti di Superga' : Era passato da poco il 66' del derby tra Juventus e Torino, quando la curva dei tifosi bianconeri 'Scirea' ha esposto un bellissimo Striscione in onore del Grande Torino: " Onore ai caduti di Superga".

‘Onore ai caduti di Superga’ : lo striscione dei tifosi della Juve [FOTO] : ‘Onore ai caduti di Superga’. E’ lo striscione srotolato dai tifosi della Juventus durante il derby valido per il campionato di Serie A contro il Torino. Il gesto è stato apprezzato dal resto dello stadio. Domani ricorre il 70° anniversario della tragedia del Grande Torino. La partita si è conclusa sul risultato di 1-1, Cristiano Ronaldo ha risposto al centrocampista Lukic, beffa nel finale per il Torino che accarezzava ...

Ciao Darwin 2019 - tifosi della Juve vs Tutti Gli Altri/ Madre Natura e diretta : capitani Mughini e Auriemma : Ciao Darwin 2019, Tifosi Della Juve contro Tutti Gli Altri: chi è Madre Natura Della settima puntata? L'incidente dei rulli del Genodrome. Mughini e Auriemma capitani.

Atalanta - il 6 maggio al via la demolizione della Curva Pisani : i tifosi potranno assistere : Dopo la cantierizzazione e la preparazione ai lavori, lunedì 6 maggio dopo le 19 verrà ufficialmente data la prima “pinzata” alla Curva Pisani che inizierà così ad essere demolita. Per i tifosi sarà possibile assistere ai primi lavori di demolizione, sarà infatti aperta al proposito la Curva Morosini. Si potrà accedere alla Curva Morosini a partire dalle […] L'articolo Atalanta, il 6 maggio al via la demolizione della Curva ...

Striscione a favore di Benito Mussolini - nove i DASPO emessi dal Questore di Milano per i tifosi della Lazio : Sono nove i tifosi colpiti dal provvedimento di DASPO per lo Striscione esposto a Milano inneggiante a Benito Mussolini Il Questore di Milano Sergio Bracco ha emesso martedì 30 aprile nove provvedimenti DASPO a carico di altrettanti soggetti appartenenti al sodalizio ultras laziale degli “Irriducibili”, 8 dei quali nella giornata del 24 aprile, prima della partita di calcio di Coppa Italia tra Milan e Lazio, avevano esposto in ...

Barcellona-Liverpool - incidenti prima della partita di Champions : i Reds condannano il comportamento dei tifosi inglesi : Barcellona-Liverpool – Il Liverpool comunica, in una nota, la condanna senza appello agli incidenti causati dai propri tifosi prima della partita di Champions contro il Barcellona. Questo il comunicato dei Reds: “Siamo al lavoro con la polizia di Merseyside e le autorità spagnole che stanno cercando di identificare le persone coinvolte negli incidenti“. “Un comportamento totalmente inaccettabile e non sarà ...

Fiorentina - nuova pesantissima contestazione dei tifosi : “Della Valle vattene” : nuova protesta da parte della Curva Fiesole nei confronti della dirigenza della Fiorentina. In occasione della partita di campionato contro il Sassuolo gli spalti resteranno vuoti per tutta la durata del primo tempo, nelle ultime ore è stato pubblicato anche un comunicato ufficiale sulla pagina Facebook: “Dopo aver visto tramontare l’unico sogno stagionale – scrivono nella nota -, in larga parte conseguenza della ...

Milan - Scaroni : 'C'è un video con 32 cori razzisti dei tifosi della Lazio' : Dopo l'episodio dello striscione esposto in città, quello inneggiante a Mussolini, ndr, ha aggiunto Scaroni ai microfoni di 'Radio anch'io sport', 'era cosa ovvia che il direttore di gara e i suoi ...