I rischi del dormire poco | meno di 6 ore a notte possono portare una serie di malattie

Maltempo : nella zona del Lugana a rischio il 50% della produzione : Si annunciano ingenti i danni all’agricoltura nel veronese causati dall’ondata di Maltempo che nel fine settimana si e’ abbattuto sia sulla fascia di pianura e colline del basso lago, sia in quella che va verso est, da San Bonifacio a Tregnago e Soave fino al confine di Vicenza. “Il danno – ha sottolineato Andrea Lavagnoli, presidente di Cia Agricoltori Italiani Verona – e‘ stato soprattutto per i ...

Biodiversità in pericolo - l'allarme dell'Onu spaventa il mondo : una specie su otto a rischio estinzione : In tempi relativamente brevi un milione di specie animali e vegetali scomparirà dalla Terra e dagli Oceani , l'equivalente di un ottavo di tutte le specie che popolano il Pianeta . A lanciare l'...

Onu - allarme sul degrado ambientale : “Un milione di specie animali e vegetali a rischio estinzione”. E la colpa è dell’uomo : Un declino della natura “senza precedenti” che ha portato un milione di specie animali e vegetali, ossia una su otto di quelle totali, a rischio estinzione nel breve termine. L’allarme lanciato dalle Nazioni Unite sulla base di uno studio della Piattaforma intergovernativa per la biodiversità e i servizi ecosistemici (Ipbes), gruppo di esperti provenienti da 110 Paesi sui 132 dell’Onu, racconta di una situazione ambientale che ...

Un milione di specie di animali e piante rischia l’estinzione - dice un nuovo rapporto dell’ONU : Circa un milione di specie di animali e piante in tutto il mondo rischia l’estinzione a causa degli interventi dell’uomo nella natura, secondo quanto è riportato nella sintesi di un nuovo rapporto della piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità e gli ecosistemi

Unesco : un milione di specie a rischio estinzione se non si porrà fine all’eccessivo sfruttamento del pianeta : Una chiamata alla responsabilità quella che l’Unesco ha rivolto al mondo e agli organi dell’IBES – la Piattaforma intergovernativa per la biodiversità e i servizi ecosistemici –. Un milione di specie animali e vegetali – vale a dire 1 su 8 – sono a rischio estinzione nel breve termine, ha avvertito oggi l’Unesco a Parigi. Gli esperti provenienti da 110 Paesi, sui 132 dell’organizzazione ONU, presenti ai lavori vogliono ...

Cina - nuovi dazi Usa : «Scontro di civiltà» Borse giù - Milano è la peggiore : indici I rischi della guerra commerciale : analisi : Il presidente americano minaccia di portare al 25% le imposte sui prodotti cinesi e Pechino pensa di cancellare gli incontri negoziali a Washington. Crollano le Borse asiatiche, giù anche quelle europee: Milano apre con un -2%

Maltempo : crollo delle temperare in Trentino - agricoltori in allarme per l’alto rischio gelate : A seguito delle nevicate fuori stagione sulle montagne del Trentino, gli agricoltori sono in allarme dato il brusco abbassamento delle temperature e l’alto rischio di gelate. Nella scorsa notte le minime hanno di poco superato lo zero nel fondovalle, ma per le prossime ore le minime sono previste in ulteriore in calo con probabili gelate anche a quote medio-basse, stando alle comunicazioni di MeteoTrentino. Nel contempo gli agricoltori ...

Partita Iva ed evasione : 15 profili di rischio sotto la lente dell’AdE : Partita Iva ed evasione: 15 profili di rischio sotto la lente dell’AdE Risalendo a uno studio sul Vat Gap per la Commissione europea che ha elaborato dati 2016, l’Italia è al primo posto in Europa per evasione Iva. Su un totale di 147.146 milioni di euro, l’Italia si piazza sul gradino più alto del podio con 35.988 milioni di euro di Iva evasi. Più in basso, e a una relativa distanza, ecco la Germania (22.679 milioni di euro), il Regno Unito ...

Maltempo Emilia Romagna : a rischio la produzione della frutta : Il Maltempo che si sta abbattendo sull’Emilia-Romagna “rischia di compromettere la produzione regionale di frutta che si sta appena iniziando a raccogliere dagli alberi”. E’ quanto afferma la Coldiretti regionale che segnala nevicate e serre divelte sull’Appennino Modenese e allagamenti nel Faentino. A giudizio dell’associazione “se la neve in montagna e’ positiva per ripristinare le scorte ...

Effetti e rischi della pornografia sulla formazione della persona : L'avvento degli smartphone ha messo a disposizione di tutti/e questo mondo di possibilità, ma non tutti/e dispongono delle competenze digitali necessarie per utilizzare gli strumenti e le possibilità ...

Anticipazioni Grande Fratello 18 del 6 maggio : Cristian e Daniele a rischio eliminazione : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con il Grande Fratello 16, di cui lunedì 6 maggio andrà in onda la quinta puntata in diretta televisiva con Barbara D'Urso. Una puntata che si preannuncia decisamente molto scoppiettante, la quale sarà caratterizzata da un bel po' di colpi di scena e anche da una nuova eliminazione che porterà uno dei concorrenti fuori dalla casa più spiata d'Italia. Il 6 maggio nuova puntata del Grande Fratello ...

Il Paradiso delle Signore - anticipazioni : Luciano rischia la vita - Spinelli contro Umberto : anticipazioni de Il Paradiso delle Signore che riservano numerosi colpi di scena ai telespettatori di Rai 1. Nelle puntate in onda a metà maggio, Luca Spinelli mediterà un piano contro Umberto mentre Luciano rischierà di morire per colpa di Oscar. Il Paradiso delle Signore: Spinelli sequestra Marta Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti le puntate in onda a metà maggio, rivelano che Nicoletta partorirà una stupenda ...

Meghan Markle - la nascita del Royal Baby mette a rischio il Palazzo : Questo momento può essere definito come “la quiete prima della tempesta”, tutto tace: i giornalisti giocano a scovare ogni indizio che possa farci capire se il tanto atteso Royal Baby sia già nato o meno. La famiglia reale è così, mette alla prova la stampa con astuzia e mistero, con autorevolezza e regale savoir-faire. Basta un’ambulanza, un messaggio radio o un movimento sospetto da parte di una guardia per scatenare il putiferio sui ...

Ciclismo - Mikel Landa ha problemi a un’unghia del piede : il Giro d’Italia non è a rischio - si ritira dalla Vuelta Asturias : Mikel Landa non correrà l’ultima tappa della Vuelta Asturias 2019 perché ha un problema a un’unghia del piede destro. Il ciclista spagnolo ha così deciso di non presentarsi al via della frazione odierna per evitare ulteriori complicazioni in vista del Giro d’Italia che scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale a Bologna. Il capitano della Movistar aveva attaccato sulla salita finale nella tappa di ieri lasciando ...