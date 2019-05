I nuovi episodi della seconda stagione Station 19 su FoxLife 114 | Sky

New Amsterdam - su Canale 5 i nuovi episodi della prima stagione : ...

Station 19 - dal 6 maggio su FoxLife torna la seconda stagione con i nuovi episodi : Station 19 dal 6 maggio su FoxLife arrivano i nuovi episodi della seconda stagione. Ma il crossover con Grey’s Anatomy? Dal 6 maggio, il lunedì alle 22.00 su FoxLife (Sky, 114) torna l’attesissimo spin-off di Grey’s Anatomy. Arrivano infatti i nuovi episodi (dal settimo) della seconda stagione di Station 19 con protagonisti i vigili del fuoco della Stazione 19 di Seattle. La midseason finale dell’action drama di Shondaland ha lasciato in ...

nuovi episodi di NCIS 16 e FBI su Rai2 tra Halloween e rapine domenica 5 maggio : trame e promo : Nuovo appuntamento con NCIS 16 e FBI su Rai2 domenica 5 maggio con due episodi inediti in prima visione assoluta per l'Italia: i procedural di CBS sono in onda, in esclusiva italiana, nella prima serata domenicale della seconda rete Rai, quella che più di tutte ospita nei suoi palinsesti le serie poliziesche americane. NCIS 16 sta ormai per concludersi negli Stati Uniti col finale di stagione in onda questo mese, ma è già stata rinnovata da ...

New Amsterdam domenica 5 maggio su Canale 5 i nuovi episodi : New Amsterdam riparte su Canale 5 con i nuovi episodi da domenica 5 maggio Torna con i restanti episodi della prima stagione New Amsterdam su Canale 5 da domenica 5 maggio in prima serata e in prima tv. Nel frattempo la serie si è assicurata il rinnovo per una seconda stagione in onda ovviamente la prossima stagione e vedremo se Canale 5 anche il prossimo anno userà la stessa formula di distribuzione della serie tra novembre-dicembre e ...

Absentia su Rai 4 - due nuovi episodi domenica 5 maggio : Absentia su Rai 4 due nuovi episodi domenica 5 maggio Due nuovi episodi di Absentia domenica 5 maggio su Rai 4. Il mystery thriller prodotto da Sony (e già interamente disponibile su Amazon Prime Video in Italia dove il 14 giugno arriverà la seconda stagione) con Stana Katic reduce da Castle. domenica 5 maggio su Rai 4 in onda il terzo e quarto episodio. Nel terzo episodio The Emily Show, Emily è la sospettata per un nuovo omicidio e sta ...

New Amsterdam - si ricomincia coi nuovi episodi : anticipazioni puntata 5 maggio : A (ri)partire dalle 21.25 di domenica 5 maggio, su Canale 5, ricomincia il viaggio tv di New Amsterdam, la serie medical che è già andata in onda in autunno con la prima metà della prima stagione (QUI dove eravamo rimasti): gli ultimi tredici episodi che compongono la seconda parte della stagione terranno compagnia agli spettatori fino all’inizio dell’estate, più o meno. Per quanto riguarda le nuove puntate, per ora si sa solo che il ...

Little Big Italy : Francesco Panella torna stasera sul Nove con i nuovi episodi : L’America è protagonista della Seconda stagione. Si viaggia da sud a nord, da Buenos Aires a Toronto, alla scoperta dei ristoranti italiani d’oltreoceano.

9-1-1 torna dal 30 aprile su FoxLife con i nuovi episodi della seconda stagione : 911, dal 30 aprile su FoxLife arrivano i nuovi episodi della seconda stagione della serie FOX. Dopo più di quattro mesi di pausa, 911 è pronta a tornare anche in Italia su FoxLife. I nuovi episodi della seconda stagione torneranno in onda da martedì 30 aprile alle 21:00 su FoxLife, l’episodio sarà poi disponibile on-demand su Sky e NowTV. Per chi non la conoscesse, ricordiamo che 911 racconta le avventure professionali di un gruppo di ...

NCIS 16 e FBI su Rai2 domenica 28 aprile con due nuovi episodi : anticipazioni e promo : Nuovo appuntamento con NCIS 16 e FBI domenica 28 aprile con due episodi inediti in prima visione assoluta per l'Italia: i due procedural di CBS presidiano la prima serata domenicale della seconda rete Rai con le loro stagioni più recenti e lo faranno fino all'estate. NCIS 16, che sta per concludersi negli Stati Uniti col finale di stagione ed è già stata rinnovata per un diciassettesimo capitolo, sarà in onda su Rai2 con la prima parte di ...

NCIS 16 e FBI su Rai 2 domenica 28 aprile due nuovi episodi : NCIS 16 e FBI su Rai 2 domenica 28 aprile in prima visione Nuovo appuntamento con la domenica action di Rai 2: alle 21:20 un episodio in prima visione della sedicesima stagione di NCIS e a seguire FBI. Entrambe le serie sono già state rinnovate per una nuova stagione. NCIS 16 episodio domenica 28 aprile Quinto episodio di NCIS 16 Schegge di memoria – Fragments: una vecchia registrazione di un luogotenente morto in Vietnam riemerge in un ...

Veronica Mars - nuovi episodi in Usa il 26 luglio : online il primo teaser con Kristen Bell : Veronica Mars sta per tornare e stavolta abbiamo anche una data. Dal 26 luglio saranno disponibili sul servizio streaming statunitense Hulu gli otto nuovi episodi della serie. La piattaforma ha diffuso un teaser trailer che annuncia la data del ritorno a Neptune. Nel video Kristen Bell, nei panni della protagonista Veronica, si prepara allo 'Spring Break', quel periodo dell'anno in cui i giovani americani trascorrono le 'vacanze di primavera' ...

NCIS 16 e la novità FBI : domenica 14 aprile su Rai 2 due nuovi episodi : domenica 14 aprile su Rai 2 in prima tv NCIS 16 e FBI A partire dalle 21:20 su Rai 2 domenica 14 aprile prosegue l’appuntamento con le serie tv americane targate CBS: un episodio della storica NCIS appena rinnovata per una diciassettesima stagione e uno di FBI novità firmata dal re dei procedurali Dick Wolf. NCIS 16 la puntata di domenica 14 aprile Boom è il titolo del terzo episodio della sedicesima stagione di NCIS in onda domenica 14 ...

I nuovi episodi di Gomorra 4 dividono il pubblico : effetto Un Posto al sole o salto di qualità? : Sono molti i fan che in queste ore hanno preso di mira i social per dire la loro sui nuovi episodi di Gomorra 4 e possiamo affermare con certezza che gran parte di essi sono ad un bivio. Gli episodi diretti e firmati da Marco d'Amore hanno regalato una grande intensità, un gioco di sguardi, musiche e fotografia davvero imponenti (soprattutto nella scena del bunker dei nigeriani) ma dall'altra parte le lamentele non mancano. L'assenza di Ciro ...

Peppa Pig : nei nuovi episodi anche la topolina Mandy con la sua sedia a rotelle : Peppa Pig e Mandy topolina L’attesa è finita per i piccoli telespettatori di Rai Yoyo: finalmente sul canale 43 dtt sono arrivati i nuovi episodi di Peppa Pig, in onda dal lunedì al venerdì alle 13.25 e poi in replica alle 18.25. La serie di Astley Baker Davies ed Entertainment One, presente ormai da anni in palinsesto senza sosta grazie alle repliche, è giunta all’ottava stagione e con le nuove avventure arriveranno in video anche ...