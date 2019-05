I migranti in Europa? Muoiono di Aids e tbc Ma basso rischio di infettare

migranti a scuola d'Europa : "A Ventotene si insegna la pace" : ... porta la propria esperienza, visita le pietre miliari del confino di Spinelli guidato dallo storico locale Anthony Santilli, aiuta di fatto l'economia locale. L'organizzazione è di Generazione Ponte,...

migranti - l'Italia supera la Francia per le concessioni d'asilo : seconda in Europa | Salvini : "Qui non arriva più nessuno" | Di Maio : "Devi fare di più sui rimpatri" : Il vicepremier pentastellato incalza il leghista: "E' bello fare i sovranisti con le frontiere degli italiani, come fanno nei Paesi dell'Est".

Tutto il mondo è Salone : migranti - sovranismi - Europa - ma anche fiction - fumetti e rap : E per difendere l'editoria il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli incontrerà gli editori per discutere sulle misure da prendere a tutela del mondo editoriale . Nicola Lagioia cita Victor ...

Tutto il mondo è Salone : migranti - sovranismi - Europa - ma anche fiction - fumetti e rap : Nicola Lagioia cita Victor Hugo in omaggio alla catastrofe di Notre-Dame, annuncia che la comunità del Salon del Libro accoglierà i francesi a braccia aperte, e poi dà fuoco a una miccia di segno opposto a quella che ha distrutto l’arci-cattedrale di Parigi: un programma pirotecnico, scandito da 1200 incontri, che palleggia con il pianeta dai libri...

Notre-Dame - Murgia e Saviano : 'Colpo al cuore dell'Europa? No - l'Ue è annegata coi migranti morti nel mar Mediterraneo' : Un pensiero sostanzialmente condiviso da Saviano, che poche ore dopo posta un lungo messaggio su Facebook : 'Osservare il dolore dell'Europa e del mondo intero per le fiamme di Notre-Dame ha dato ...

Notre-Dame - Murgia e Saviano : “Colpo al cuore dell’Europa? No - l’Ue è annegata coi migranti morti nel mar Mediterraneo” : “L’incendio di Notre-Dame è un colpo al cuore dell’Europa? Il colpo al cuore dell’Europa forse lo stiamo guardando dal lato sbagliato”. “Giusto, l’Europa non è in fiamme per Notre-Dame ma piuttosto è annegata nel Mediterraneo”. Michela Murgia e Roberto Saviano concordano sulla lettura del rogo che ha devastato il capolavoro gotico di Parigi, simbolo della Francia e dell’architettura europea. ...

Roberto Saviano sull'incendio di Notre Dame : "L'Europa brucia? No. È annegata con i migranti morti in mare" : "Osservare il dolore dell'Europa e del mondo intero per le fiamme di Notre Dame ha dato conforto per la tragedia. Il dolore per l'incendio ha fatto sentire appartenenza alla storia europea, ma con Notre Dame a bruciare non è stata l'Europa. L'Europa è in fiamme? No. Credo piuttosto che l'Europa sia annegata nel Mediterraneo insieme alle centinaia di migliaia di migranti che in questi decenni sono morti senza che nemmeno ci sia ...

I Veri Finlandesi hanno tre nemici : Europa - migranti ed ecologia : Dal seggio dove ha votato, domenica a Helsinki, Halla-aho ha anticipato alla stampa di volere 'una politica sul clima più moderata, che non cacci via le industrie dalla Finlandia, verso Paesi come la ...

Libia - l’appello del premier Sarraj : «Fate presto - 800mila tra libici - migranti (e molti terroristi) pronti a invadere l’Italia e l’Europa» : Dal suo ufficio di Tripoli il premier del governo di Salvezza nazionale invita le forze internazionale a non mandare aiuti al generale Haftar: «Sta bombardando anche ambulanze e ospedali. Grazie all’Italia per il suo impegno di pace»

Sarraj : “Ottocentomila migranti pronti a partire per l’Europa e l’Italia” : Il peggioramento della situazione in Libia potrebbe spingere 800mila migranti e cittadini libici verso le coste europee e l’Italia, tra loro anche criminali e jihadisti legati a Isis. Ad affermarlo è il premier del governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al-Serraj, in un’intervista al Corriere della Sera e di cui alcuni stralci sono ...

Libia - il premier al-Sarraj : "800mila migranti pronti a invadere l'Italia e l'Europa" : La Libia è ormai nel caos e l'offensiva lanciata dal generale Khalifa Belqasim Haftar contro il governo di al Sarraj, riconosciuto dall'ONU, non accenna a rallentare, così come la sua avanzata verso Tripoli. La comunità internazionale non sembra ancora aver trovato una soluzione e proprio in queste ore il governo italiano sta lavorando con quello del Qatar e della stessa Libia per tentare di arrivare ad un cessate il ...

Fayez al-Sarraj avverte : "800mila migranti libici pronti a invadere l'Italia e l'Europa". Tra questi criminali e jihadisti : Fayez al-Sarraj avverte: "Fate presto, 800mila migranti e libici pronti a invadere l'Italia e l'Europa", tra questi ci sarebbero anche criminali e jihadisti legati all'Isis. Intervistato da Il Corriere della Serail premier libico l'ancia un appello alle forze internazionali: "Noi ci auguriamo che la comunità internazionale operi al più presto per la salvezza dei civili". Spiega poi che il generale Haftar "dice che sta attaccando i ...

migranti - silenzio assordante e indifferenza politica : nuova pagina nera per l'Europa : A che punto sono i negoziati tra i Paesi Ue sulla distribuzione dei Migranti salvati al largo della Libia dalla nave Alan...

La Germania fa appello all’Europa per dividere i migranti salvati : La Germania fa appello all’Europa per dividere i migranti salvati La Germania ha detto venerdì di aver chiesto all’Unione europea di trovare un porto sicuro per un battello di soccorso del gruppo umanitario tedesco che trasporta 64 migranti in seguito ad appelli sia della ONG che del ministro degli interni, che si rifiuta di permettere […] More