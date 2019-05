I migliori meme sulla nascita del Royal Baby

wired

(Di lunedì 6 maggio 2019) Settimo nella linea di successione al trono, è nato ilfiglio del principe Harry e di Meghan Markle, duchessa di Sussex.Il bambino pesa 7 libbre e 3 once, come precisato da fonti di palazzo (circa 3,2 kg) ed è nato alle 5,26 di questa mattina. L’annuncio è stato dato in ritardo per volontà dei duchi, che avevano fatto sapere di voler lasciare privato per qualche ora l’evento prima di condividere la notizia in pubblico.Come prevedibile, non appena è stato diffuso il video dell’annuncio dato dal principe Harry, i social network sono traboccati die tweet più e meno divertenti: abbiamo raccolto inella gallery qui presente, giudicate voi.delWired.

