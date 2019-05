I luoghi del pensiero | un viaggio alle radici della cultura europea

I 10 luoghi più freddi del mondo : Con l’inverno ormai alle spalle neve e gelo sono ormai un lontano ricordo: siete sicuri, però, di potervi lamentare del freddo preso durante lo scorso inverno? Ci sono paesi, dove le temperature bassissime mettono a dura prova gli abitanti: in quest’ articolo vedremo i 10 luoghi più freddi del mondo! Preparatevi, soltanto a leggere vi verrà voglia di prendere una bella coperta! (altro…) The post I 10 luoghi più freddi del mondo appeared ...

Miti e luoghi comuni da sfatare sul morbillo - la malattia del momento - purtroppo - : Da tutto il mondo continuano ad arrivare brutte notizie sul morbillo: diminuiscono le coperture, aumentano i contagi. Un piccolo recap di Miti e luoghi comuni sulla malattia

Miti e luoghi comuni da sfatare sul morbillo - la malattia del momento (purtroppo) : Render del virus del morbillo (foto: Getty Images) “Il morbillo sta diventando un problema globale”. “Epidemia di morbillo a New York, è emergenza sanitaria”. “C’è una grave epidemia di morbillo in Madagascar”. C’è poco da girarci intorno: continuano, ahinoi, ad arrivare pessime notizie sul morbillo. L’ultimo bollettino sulla situazione italiana parla di oltre 500 casi nei primi tre mesi del 2019. Tutta colpa, dice l’Istituto superiore di ...

Via Adriatica - i 4 luoghi abbandonati nello scrigno della storia di Vasto : Sta decadendo anno dopo anno quello che era stato il teatro all'aperto di tanti spettacoli in una città che non ha a disposizione molti spazi capienti per gli eventi importanti. di Michele D'Annunzio ...

Svelati i misteri delle mummie dei Cappuccini di Palermo : viaggio in uno dei luoghi più suggestivi del mondo : Molto più che una guida, un vero e proprio viaggio attraverso uno dei luoghi più suggestivi del mondo: le catacombe dei Cappuccini di Palermo. A raccontarle è il conservatore e il massimo studioso del sito, il paleopatologo Dario Piombino-Mascali, docente di antropologia forense UniMe e autore del volume “Le catacombe dei Cappuccini. Guida storico-scientifica” (Kalòs edizioni), che verrà presentato venerdì 3 maggio alle ore ...

25 aprile - la sindaca Raggi contestata sul palco : “Buffona - i luoghi delle donne non si toccano” - “sgombera Casapound” : Applausi ma anche contestazioni per la sindaca di Roma, Virginia Raggi, salita sul palco dell’Anpi a Porta San Paolo per intervenire sul 25 aprile. Il presidente dell’Anpi, Fabrizio De Sanctis, l’ha presentata così: “È molto importante la presenza della sindaca che rappresenta le istituzioni nate dalla Resistenza”. Oltre agli applausi, diversi manifestanti hanno contestato la prima cittadina dicendo “buffona” o ...

Atp finals a Torino - ecco i luoghi dove arriveranno i big del tennis : Ma quali saranno i luoghi simbolo dell'evento che porterà i big del tennis e i riflettori del mondo sul Po? Edoardo Lusena

25 aprile : la Festa della Liberazione nei luoghi de “Il partigiano Johnny” di Beppe Fenoglio : Da Alba alle colline della Langa, per la Festa della Liberazione del 25 aprile un itinerario sui luoghi de "Il partigiano Johnny", capolavoro letterario di Beppe Fenoglio che racconta la Resistenza italiana al nazifascismo. Come ogni anno torna la passeggiata letteraria, tra paesaggi e impegno civile.Continua a leggere

In viaggio verso i luoghi del Trono di Spade : Spagna: Palazzo Alcázar Palazzo Alcázar Irlanda del Nord: Castle WardCastle WardSpagna: il Castello di Almodóvar Castello di Almodóvar Marocco: EssaouiraEssaouiraIrlanda del Nord: Lough Neagh e AntrimLough Neagh AntrimCroazia: il Palazzo di DioclezianoPalazzo di DioclezianoSpagna: Monastero di Sant Pere de Galligants Monastero di Sant Pere de Galligants Islanda: la grotta GrjótagjáGrotta GrjótagjáSpagna: il Castello di Trujillo e Cáceres ...

La musica di cinque flauti della Redi in luoghi d'eccezione a Montefiascone e Ostia Antica : PONTE A NICCHERI, BAGNO A RIPOLI, - Alle spalle le antiche mura della basilica medievale di San Flaviano a Montefiascone o davanti alle gradinate semicircolari del Teatro Romano del Parco Archeologico ...

Presentata la XII edizione del Festival Como Città della Musica : Spettacoli e luoghi da favola : ... e, con prevendite che hanno già sorpreso, arriveranno all'Arena del Teatro Sociale di Como giovedì 11 luglio , sempre in collaborazione con MyNina Spettacoli. la band dei Negrita A Seguire, ...

Giornate FAI di primavera - in Abruzzo aperti 66 luoghi del cuore in 19 località. Ecco tutte le novità : ... ragion per cui il Fondo Ambiente Italiano invita tutti a partecipare per guardare l'Italia come mai fino ad ora e costruire un ideale Ponte tra Culture per viaggiare in tutto il mondo. Se le ...

'Meraviglie' di Alberto Angela - i luoghi della seconda puntata - : La puntata si chiuderà a Napoli , nel teatro d'opera più antico del mondo ancora in funzione: il Real Teatro di San Carlo. Un gioiello incastonato nel centro storico della città, il cui sipario si ...

'MedGulf&Africa' - luoghi della crescita e strategie di sviluppo : Cooperazione . La parola è magica. Non nuova. Ma onnicomprensiva. Espressione di una volontà. Spesso rinnegata. Al di là del mar Mediterraneo. Il Continente Nero. Aiutarli a casa loro. Finora ha ...