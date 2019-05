Helena a The Voice 2019 | chi è | età | carriera e vero nome

termometropolitico

(Di lunedì 6 maggio 2019)a The: chi è, età,è una cantante di origine calabrese ed è una concorrente di Theof Italy, programma di Rai 2 condotto da Simona Ventura. Dotata di un talento fuori dal comune, entra nella squadra del coach-rapper Gué Pequeno, nella seconda puntata del talent.: chi è eIlenia Filippo, conosciuta anche con ild’arte, è originaria di San Lucido, paese in provincia di Cosenza. Ha 24 anni e ha studiato Giurisprudenza a Bologna e canto all’Accademia di Stefania Labate.Fin da bambinasi è avvicinata alla musica, scoprendo in essa una fortissima passione, e tutto questo grazie al padre cantautore. Nel 2015 partecipa nel programma di X Factor, con il fratello Diego, nella categoria Gruppi, prima di venire ripescata nella categoria Under Donne, guidata nell’occasione da Skin. Dopo appena ...

