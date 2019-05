GTCup 2019 - Sabato 11 maggio la prima tappa a Vallelunga

quattroruote

(Di lunedì 6 maggio 2019) Finalmente ci siamo:11avrà ufficialmente inizio la stagionedella, con lain programma presso lAutodromo di. Si tratta della settima edizione dellevento ideato da Top Gear, da questanno supportato da un partner deccezione con una grande esperienza nelle competizioni e nei prodotti alto di gamma: Pirelli, infatti, sarà in pista assieme a noi per fornire il suo know how in materia a tutti i partecipanti.Track day, raduni e non solo. Il cuore dellevento sarà rappresentato, come sempre, dal track day e dal raduno dei Club. Il primo è organizzato con la competenza e la professionalità di Track4Fun, da anni un riferimento nel settore. Il meeting è invece loccasione perfetta per condividere il proprio amore per un marchio o per un modello specifico con tantissimi altri appassionati. Le vetture dei Club non saranno le uniche ad animare il ...

