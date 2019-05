Grave incidente sulla fondovalle del Sangro | ferite 4 persone

Incidente sul lavoro in un mangimificio a San Giacomo : Grave modicano : Incidente sul lavoro in contrada San Giacomo a Ragusa. Un operaio modicano di 44 anni, per cause ancora in corso di accertamento, cade nel silos

Vercelli - incidente lungo la Sp 31 : un ferito Grave : Aggiornamento ore 20.55 Non sono ancora chiare le cause che, questa sera, giovedì 2 maggio,, hanno portato all'incidente frontale fra due automobili. L'impatto si è verificato a Vercelli lungo la ...

Incidente a Coriano - camion contro autobus. Due feriti - uno è Grave : Coriano, Rimini,, 2 maggio 2019 - Incidente questa mattina intorno alle 6 sulla consolare per San Marino, a Cerasolo di Coriano, foto , , davanti al Mercatone. Si sono scontrati, per ragioni ancora da ...

Incidente a Tolentino - ciclista trovato a terra incosciente. E' Grave : Tolentino, Macerata,, 1 maggio 2019 - Un ciclista di 66 anni è caduto questa mattina per cause in corso di accertamento a Tolentino , sulla strada che dal distributore di metano porta alla Divina ...

Grave incidente su via Ostiense : 72enne morto e un ferito : Roma – incidente mortale questa notte, alle 23 circa, in via Ostiense, all’altezza di Ostia Antica. Nello scontro frontale tra una Fiat Punto e un Fiat Ducato, a perdere la vita e’ stato un uomo di 72 anni, conducente dell’autovettura. A bordo dell’autocarro, un cittadino di nazionalita’ rumena di 43 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia. Per i rilievi e la ricostruzione della ...

Alghero - incidente tra una Bravo e un’Audi : Grave un bambino di 4 anni : grave incidente stradale ad Alghero sulla strada statale 291, all'incrocio con Santa Maria La Palma. Intorno all’ora di pranzo di domenica un'Audi e una Fiat Bravo si sono scontrate al semaforo del bivio per Santa Maria La Palma: quattro gli adulti feriti e un bambino di quattro anni, che è stato portato in ospedale con l'elisoccorso.

Formula 1 – George Russell commenta l’incidente : “Williams Gravemente danneggiata dal tombino. Fp2 a rischio” : George Russell commenta l’incredibile incidente occorso alla sua Williams sul circuito di Baku: il pilota britannico incerto sulla sua presenza nelle Fp2 Incredibile quanto successo nelle fasi iniziali delle FP1 del gp d’Azerbaijan. La prima sessione di prove libere è stata sospesa e poi cancellata a causa di un incidente occorso alla Williams di George Russell. La monoposto del giovane pilota britannico è stata distrutta da un ...

Ciao Darwin 26 aprile 2019 la puntata Juve contro Tutti non andrà in onda dopo il Grave incidente : Per la settima puntata era prevista, come detto, una sfida tra la Juventus e il resto del mondo di tifosi antiJuventini. "Capitano" della fazione Juventina sarebbe stato Giampiero Mughini, ...

Incidente in autogrill per Di Maio e Bonafede. Il vicepremier : "Nulla di Grave" : Piccolo Incidente in autogrill per il vicepremier, Luigi Di Maio , e il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede . Una macchina, in un'area di servizio del raccordo autostradale che porta sull'A1, ...

Gerry Scotti parla per la prima volta del Grave incidente del figlio : “È stata la paura più grande della mia vita” : “È stata la paura più grande della mia vita“. Così Gerry Scotti definisce il grave incidente in cui è rimasto coinvolto il 19 aprile scorso suo figlio Edoardo. Ricoverato d’urgenza all’Humanitas di Rozzano, nel milanese, il giovane è stato operato al femore: “Fortunatamente, l’operazione è andata bene e mio figlio è in ripresa”, ha spiegato il conduttore. “Il destino mi ha fatto un brutto scherzo: il ...

Striscia la Notizia - Gerry Scotti e il Grave incidente del figlio : 'Un'atroce scherzo del destino' : Un dramma, per Gerry Scotti. Si parla del grave incidente subito dal figlio: 'È stata la paura più grande della mia vita ma, fortunatamente, l'operazione è andata bene e mio figlio è in ripresa. Il ...

Striscia la Notizia - Gerry Scotti e il Grave incidente del figlio : "Un'atroce scherzo del destino" : Un dramma, per Gerry Scotti. Si parla del grave incidente subito dal figlio: "È stata la paura più grande della mia vita ma, fortunatamente, l’operazione è andata bene e mio figlio è in ripresa. Il destino mi ha fatto un brutto scherzo: il caso ha voluto che l’incidente accadesse qualche ora prima d

Roma - Grave incidente per un concorrente di 'Ciao Darwin' : U n Grave incidente quello che sarebbe accaduto durante la registrazione di una puntata della nota trasmissione 'Ciao Darwin', in onda su Canale 5. Uno dei concorrenti, secondo quanto riferito dal ...

Grave incidente a Ciao Darwin : Concorrente rischia la paralisi : Sono gravi, secondo quanto riporta Il Messaggero, le condizioni di uno dei due concorrenti vittime di un incidente avvenuto durante la registrazione dell’ultima puntata di “Ciao Darwin”, condotta da Paolo Bonolis su Canale 5.... L'articolo Grave incidente a Ciao Darwin: Concorrente rischia la paralisi proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.