Grande Fratello 2019 | la verità su Michael Terlizzi | un video rivelerà la sua

Grande Fratello - è amore tra Erica e Gaetano? : Se son rose fioriranno, e al momento pare proprio siano lì lì per germogliare. Nella casa del Grande Fratello pare stia nascendo un nuovo amore, quello tra Erica e Gaetano che, negli ultimi giorni, si son visti sempre più vicini. La ragazza scherza spesso con il modello, che non disdegna affatto la bella fiorentina, e i sorrisi corrono - le voci pure.Ad accorgersi di questa nuova attrazione fatale in casa anche Gianmarco, al quale però ...

Grande Fratello 16 : il presunto caso dei concorrenti "ad orologeria" : In principio furono le bombe col timer, filo rosso o filo blu, nei film di azione; poi le polemiche, pronte a scoppiare come ordigni nei talk al momento più opportuno, allo scadere del conto alla rovescia, così da raccogliere più vittime e punti di share; ora pare che l'inanimato abbia lasciato spazio all'umano: ad avanzare "ad orologeria" nei reality sarebbero i concorrenti.È ormai consuetudine che nel cast del Grande Fratello vengano ...

Grande Fratello - è pace tra Guendalina Canessa e Francesca De Andrè : ora sono amiche e si truccano insieme : La calma dopo la tempesta: così potremmo definire il 'nuovo' rapporto tra Guendalina Canessa e Francesca De Andrè, le due concorrenti del Grande Fratello che dopo essersi duramente attaccate la scorsa settimana, durante il loro primo incontro in casa, ora sembrano aver appianato i problemi e risolto ogni questione. Tra le due sembra esser arrivato il tempo della pace, e al momento pare addirittura che tra le due concorrenti del Grande ...

'Grande Fratello' - ESCLUSIVA allo scorso vincitore Alberto Mezzetti : "Mi piace più di una ragazza ora nella Casa" : Uscito da vincitore del reality ho girato l'Italia facendo serate, eventi e presentazioni di spettacoli, così da intraprendere una nuova carriera lavorativa girando in Italia e in tutto il mondo. ...

Grande Fratello 16 – Quinta puntata di lunedì 6 maggio 2019 – : Nel prime time ma anche nella seconda serata del lunedì sera di Canale5, nuova, Quinta puntata con Grande Fratello, il fortunato reality condotto da Barbara D’Urso e giunto alla sedicesima edizione nella sua versione classica. In studio accanto alla conduttrice gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Grande Fratello | Quinta puntata | lunedì 6 […] L'articolo Grande Fratello 16 – Quinta puntata di lunedì 6 ...

Grande Fratello - accusa da censura a Ivana Icardi : "Gli ha leccato l'orecchio" - succede di tutto : Ivana Icardi continua a far parlare di sé anche dopo l'uscita dal Grande Fratello. Vista la discussa vicinanza con Gianmarco Onestini l'argentina aveva dichiarato poco dopo la sua eliminazione di amare il suo fidanzato il calciatore Luis Fabian Galesio e che con Onestini si trattava solo di amicizia

Grande Fratello - Biagio D'Anelli e le corna alla De Andrè : come lo inchiodano in diretta tv : Dopo le foto riguardo al tradimento da parte del fidanzato di Francesca De Andrè fuori dalla casa arriva la conferma e i dettagli. L’argomento è stato a lungo dibattuto nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live, durante la quale sono emersi nuovi dettagli sulle foto che per la prima volta hanno

Grande Fratello - la lettera che sconvolge la vita di Serena Rutelli : spunta il fratello mai conosciuto : Le vicende familiari di Serena Rutelli, figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli diventano sempre più complicate. Dopo la lettera della madre biologica, oggi clochard, che la concorrente ha deciso di non incontrare nella scorsa puntata del Grande fratello, arriva adesso una nuova le

Grande Fratello 2019 - quinta puntata in diretta : arriva Daniele Interrante : Francesca De Andrè - Grande Fratello 2019 quinta puntata per il Grande Fratello 2019 e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì sera, scatta il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa nel corso della serata. Grande Fratello 2019: anticipazioni quinta puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Barbara D’Urso conduce la quinta puntata ...

Grande Fratello 2019 - 5a PUNTATA/ Diretta ed eliminato : Kikò chiamato ad una scelta? : GRANDE FRATELLO 2019, Diretta ed eliminato quinta PUNTATA, 6 maggio: confronto tra Francesca De Andrè e il fidanzato Giorgio per Gennaro?

Grande Fratello. Il figlio di Kikò commenta la diretta di Domenica Live contro Ambra : “zitta stratega!” Leggi le sue parole : Francesco Nalli, figlio di Tina Cipollari e Kikò Nalli, è tornato ad attaccare (molto duramente) Ambra Lombardo, colpevole di aver baciato – dopo essere stata eliminata – Kikò al Grande Fratello. Secondo il parere... L'articolo Grande Fratello. Il figlio di Kikò commenta la diretta di Domenica Live contro Ambra: “zitta stratega!” Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello 2019 : ospiti - anticipazioni ed eliminati di stasera 6 maggio : Grande Fratello 2019: ospiti, anticipazioni ed eliminati di stasera 6 maggio stasera 6 maggio 2019 alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda il Grande Fratello. Il reality show condotto da Barbara D’urso giunge al suo quinto appuntamento con ancora tante sorprese e ospiti speciali. La settimana scorsa è toccato ad Ivana Icardi, in nomination con Daniele Dal Moro, Erica Piamonte, Francesca De André, Michael Terlizzi e Mila Suarez, ...

Grande Fratello - “sono il fratello biologico di Serena Rutelli” : la rivelazione in una lettera a Barbara D’Urso : Barbara D’Urso ha ricevuto una nuova lettera per Serena Rutelli. La figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli è tra i concorrenti dell’ultima edizione del Grande fratello, cosa che le sta dando Grande visibilità e che sta facendo emergere il suo passato. Lunedì scorso la ragazza aveva infatti ascoltato in diretta le parole che le aveva scritto la sua madre biologica, oggi una clochard, che in una lettera inviata alla ...

GAETANO ARENA LASCIA IL Grande Fratello 16?/ Amore in corso con Erica : Perché GAETANO ARENA vuole LASCIAre la casa del GRANDE FRATELLO 16? Il collaboratore di Fabrizio Corona sta valutando la possibilità di abbandonare il gioco