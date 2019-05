Grande Fratello 16 | Jessica Mazzoli eliminata video

Grande Fratello 16 - puntata 6 maggio 2019 : eliminato Cristian - fuori Jessica - Guendalina resta per un'altra settimana : Ecco cosa sta accadendo nella puntata di stasera del Grande Fratello 16 (in aggiornamento):- eliminato Cristian!! Per lui solo il 14% di voti.Cristian è stato il meno votato dal pubblico: deve abbandonare la Casa, termina quindi la sua avventura al #GF16. pic.twitter.com/3tezjUdwc6— Grande Fratello (@GrandeFratello) 6 maggio 2019 prosegui la letturaGrande Fratello 16, puntata 6 maggio 2019: eliminato Cristian, fuori Jessica, Guendalina ...

Grande Fratello 2019 - quinta puntata in diretta : fuori Cristian Imparato : Cristian - Grande Fratello 2019 quinta puntata per il Grande Fratello 2019 e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì sera, scatta il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa nel corso della serata. Grande Fratello 2019: la diretta minuto per minuto della quinta puntata 21.45: Si accendono le luci in studio, con Barbara D’Urso già al centro, che ...

Grande Fratello : Kikò Nalli replica a Tina Cipollari e ai figli : Chicco Nalli risponde alle critiche di Tina Cipollari al GF 16 Serata difficile questa per Kikò Nalli, ma dopo di tutto Barbara d’Urso l’aveva annunciato che sarebbe stata una puntata bella intensa. Durante il corso della diretta, al concorrente del Grande Fratello è stato mostrato quanto dichiarato da Tina Cipollari durante gli scorsi giorni a proposto della nuova relazione nata tra il suo ex e Ambra Lombardo, ma non solo: è stata ...

Grande Fratello 16 - Serena Rutelli si commuove per la lettera del fratello Gaetano (video) : Serena Rutelli, nel corso della quinta puntata del 'Grande fratello 16, legge la lettera del fratello che non ha mai conosciuto. Il ragazzo si chiama Gaetano, ha 30 anni, è sposato ed ha due figlie. E' stato abbandonato a 9 mesi ma, per fortuna, è stato adottato dalla sorella di vostra madre. Grande fratello 16, Serena Rutelli: 'Il mio fidanzato Alessandro è stato adottato come me' ...

Grande Fratello 16 - Ivana Icardi a Gianmarco : "Ti ho pensato tutta la settimana". Ma lui la gela (VIDEO) : "Sì, mi ha leccato l'orecchio, ma senza malizia, per gioco". È iniziato così - con la conferma di quanto rivelato nei giorni scorsi da Valentina - il momento della puntata del Grande Fratello 16 di stasera, dedicato a Ivana Icardi. Grande Fratello 16, Valentina Vignali: "Ivana Icardi ha leccato l'orecchio a Gianmarco" (VIDEO) Le confessioni notturne di Valentina Vignali sul rapporto speciale ...

Grande Fratello - Barbara D'urso sbotta con Kiko e difende Michael Terlizzi : 'Quello che dici è una presa per il c*lo' : Franco Terlizzi , il papà di Michael è entrato in diretta nella casa del perché è davvero arrabbiato con i ragazzi della casa per aver preso in giro il figlio a causa di un problema fisico. Sotto ...

Grande Fratello 16 - Kikò : "Tina contro Ambra? Non è da lei - non me l'aspettavo" (VIDEO) : Uno dei figli di Kikò, Francesco, non ha preso molto bene il suo nascente rapporto con Ambra... #GF16 pic.twitter.com/jy4aTzXQjr— Grande Fratello (@GrandeFratello) 6 maggio 2019 Kikò, dopo aver fermamente negato di aver chiamato Michael Terlizzi "calamaro" per prendere in giro la sua malformazione al braccio, è stato protagonista di un altro momento di tensione nel corso della puntata di lunedì 6 maggio 2019 del Grande Fratello 16. Il ...

Grande Fratello 16 - Jessica Mazzoli eliminata : Jessica Mazzoli eliminata dalla casa del 'Grande Fratello 16'. Ad annunciare l'uscita dal gioco della cantante, a poche ore dalla diretta della quinta puntata, la sua pagina ufficiale Instagram:prosegui la letturaGrande Fratello 16, Jessica Mazzoli eliminata pubblicato su TVBlog.it 06 maggio 2019 23:40.

Grande Fratello 16 - Kikò chiama "calamaro" Michael : "Ma non per prendere in giro la malformazione al braccio" (VIDEO) : Michael parla del suo problema alle braccia... e si è aperto con i suoi compagni. #GF16 pic.twitter.com/Vm1pNFaFjm— Grande Fratello (@GrandeFratello) 6 maggio 2019 Durante la puntata di stasera, lunedì 6 maggio 2019, del Grande Fratello 16, Franco Terlizzi, padre di Michael, è entrato nella casa per esprimere il suo sdegno per il trattamento che avrebbe subito il figlio da parte di alcuni suoi coinquilini. In particolare, Kikò è stato ...

