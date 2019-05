Google lancia YouTube nell’ecommerce : link per comprare i prodotti visti nei video : Google Express (foto di Nicholas Hunt/Getty Images for Nyc Wff) Google ha iniziato a testare in sordina una nuova funzione sulla piattaforma di streaming video YouTube, che mostra i prezzi dei prodotti consigliati sotto i filmati riprodotti per facilitarne l’acquisto. I prezzi fanno riferimento ai prodotti disponibili sul marketplace Google Express, che verrà a breve inglobato nel servizio Google Shopping. Cliccando sui prezzi relativi ai ...

Dai nuovi Pixel a Android Q - tutte le novità che sta per lanciare Google : (Foto: Google) Quali sono le novità che potremmo attenderci dal prossimo Google I/O 2019 programmato dal 7 al 9 maggio prossimi? Mancano ormai circa 24 ore all’atteso appuntamento all’anfiteatro all’aperto Shoreline Amphitheatre proprio presso Mountain View e saranno svelate diverse novità in campo software e di prodotti. Le anticipazioni sono sopraggiunte in modo quasi torrenziale nelle ultime settimane, dunque è difficile che ...

Google sta valutando nuove opzioni per aumentare i profitti e tra di esse vi è anche quella che prevede un link commerciale nascosto sotto i video di YouTube

Google lancia le AMP per le email. Cosa cambia per i brand? : A partire da questi giorni, le specifiche per la creazione di messaggi di posta elettronica in AMP sono disponibili per tutti i principali provider del mondo, tra cui Gmail, ovviamente,, Yahoo Mail, ...

Google lancia la piattaforma di Cloud Gaming : Ad aprire questo tanto atteso evento è stato Sundar Pichai , CEO di Google, che ha introdotto Stadia come uno dei più ambiziosi progetti di Google mai pensati. Una nuova straordinaria piattaforma di ...

Google ha annunciato una serie di novità per Gboard che in prima istanza riguarderanno coloro che utilizzano l'inglese e che possiedono un Google Pixel

Il dinosauro di Google Chrome dalla prossima settimana potrà trovare spazio sulla vostra scrivania grazie ai nuovi pupazzetti di Dead Zebra