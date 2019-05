Golf | Tiger Woods è il più ricco | incassati 118 milioni in carriera

Golf – Wells Fargo Championship : Tiger Woods salta l’edizione 2019 : Dopo la vittoria di Augusta, Tiger Woods salta il Wells Fargo Championship Tiger Woods salta il Wells Fargo Championship. Gli organizzatori del torneo, in programma la prossima settimana, hanno confermato che il campione statunitense non si è iscritto all’edizione di quest’anno. E’ probabile a questo punto che, dopo la vittoria al Masters di Augusta, Woods torni sul green in occasione del PGA Championship, il secondo ...

Golf - clamorosa vincita a Las Vegas : un 39enne vince un milione di euro scommettendo su… Tiger Woods : Un uomo del Wisconsin ha puntato 85 mila dollari sulla vittoria di Tiger Woods all’Augusta Masters, vincendone oltre un milione Il ritorno al successo di Tiger Woods sarà ricordato non solo dagli appassionati di Golf, ma anche da un audace scommettitore americano, che grazie al successo del Golfista nell’ottantatreesimo Masters Tournament ha riscosso una scommessa da 1,2 milioni di dollari, oltre 1,1 milioni di ...

Golf - Francesco Molinari : “Questa opportunità me la potrò rigiocare. Tiger Woods? Gli ho detto che per me è una leggenda” : E’ un Francesco Molinari arrabbiato, ma allo stesso tempo riconoscente verso Tiger Woods, quello che esce dal Masters di Augusta, sfuggitogli sostanzialmente nelle ultime nove buche a vantaggio dell’americano, vincitore del suo quindicesimo Major. Il quinto posto finale è il suo miglior risultato sul percorso dello Stato americano della Georgia, ma il torinese ha la convinzione di poterci tornare per far di meglio. Questo ed altri ...

Golf - Tiger Woods verrà insignito della Presidential Medal of Freedom dopo il trionfo all’Augusta Masters 2019 : Prosegue il momento magico di Tiger Woods. dopo la strepitosa vittoria al Masters Tournament 2019, quindicesimo Major della carriera e quinto successo nello storico appuntamento al National Golf Club di Augusta, in Georgia (Stati Uniti), il fuoriclasse californiano riceverà dal Presidente Donald Trump la Presidential Medal of Freedom, la massima onorificenza civile degli Stati Uniti d’America. Ad annunciare la premiazione è stato ...

Golf – Trump omaggia Tiger Woods : allo statunitense la massima onorificenza civile dopo la vittoria del Masters Tournament : Tiger Woods riceverà la Presidential medal of freedom dopo la vittoria al Masters Tournament: l’annuncio del Presidente USA Donald Trump su Twitter “Ho parlato con Tiger e dopo essermi congratulato con lui per una delle più belle vittorie in rimonta nella storia dello sport, gli ho annunciato che lo premierò con la Presidential medal of freedom”. Così Donald Trump su Twitter ha annunciato la sua decisione di conferire la ...

Golf - tutti ai piedi di Tiger Woods : da Trump ad Obama - sino a LeBron e Serena Williams - lode al campione : Tiger Woods è stato incensato da diversi uomini di spessore del mondo dello sport e non solo: anche Obama e Trump hanno twittato in suo favore Il ritorno al successo in un Major dopo 11 anni di Tiger Woods, trionfatore ieri sul green dell’Augusta Masters è stato celebrato con entusiasmo dai tanti fan vip del campionissimo americano, a partire dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “Congratulazioni a Tiger Woods, un ...

Golf - ranking mondiale (15 aprile 2019) : Francesco Molinari resta settimo - che balzo di Tiger Woods! : Al termine del Masters Tournament è stato aggiornato il ranking mondiale di Golf: il nostro Francesco Molinari resta settimo in graduatoria, mentre Dustin Johnson torna al numero uno. Gran colpo Tiger Woods che si issa fino alla sesta posizione e torna nella Top 10 dopo otto anni. Top 10 ranking mondiale Golf (14.04.2019) 1 Dustin Johnson (USA) 10.0114 2 Justin Rose (Inghilterra) 9.2024 3 Brooks Koepka (USA) 8.9620 4 Rory McIlroy (Irlanda del ...

Golf - quanti soldi ha guadagnato Tiger Woods con la vittoria nell’Augusta Masters? Cifra milionaria per la leggenda : Tiger Woods ha compiuto un’impresa fantasmagorica vincendo l’Augusta Masters 2019, il primo Major della stagione di Golf. Lo statunitense si è imposto sui campi della Georgia con un ultimo giro stellare in cui ha messo in croce tutti gli avversari ed è tornato a vestire la mitica giacca verde ad addirittura 14 anni dall’ultima volta, il fuoriclasse americano ha conquistato il 15° Major della sua strepitosa carriera a 11 anni di ...