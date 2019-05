Golf | PGA Tour 2019 | un sorprendente Max Homa prende il largo nell’ultimo giro e

Golf - PGA Tour 2019 : Max Homa - Jason Dufner e Joel Dahmen guidano il Wells Fargo Championship dopo tre giri : C’è un terzetto al comando del Wells Fargo Championship, torneo del PGA Tour che si disputa a Charlotte. I tre uomini in questione sono tutti americani, e rispondono ai nomi di Max Homa, Jason Dufner e Joel Dahmen, tutti a -11 dopo il terzo giro, che ha visto girare Homa e Dahmen in -1 e Dufner pari con il par. La giornata è stata particolarmente disturbata dal maltempo, che ha causato diverse sospensioni prima di poter pervenire alla ...

Golf - PGA Tour 2019 : Rory McIlroy e Joel Dahmen in testa dopo il primo giro del Wells Fargo Championship : Si è concluso il primo giro del Wells Fargo Championship, torneo del PGA Tour che si svolge a Charlotte. Sul par 72 del Quail Hollow Club sono al comando Rory McIlroy e Joel Dahmen: il nordirlandese e l’americano chiudono insieme a -5 la prima giornata. Per entrambi ci sono cinque birdie senza alcun bogey. Al terzo posto si collocano altri due uomini d’America, Patrick Reed e Adam Schenk, insieme allo scozzese Martin Laird, al ...

Golf - PGA Tour 2019 : Rory McIlroy cerca il terzo successo al Wells Fargo Championship : Al Quail Hollow Club si terrà, da giovedì, la diciassettesima edizione del Wells Fargo Championship, torneo del PGA Tour sempre disputato in North Carolina e che si mantiene nella sua tradizionale sede di Charlotte, dalla quale si è spostato solo nel 2017 (Eagle Point Golf Club, a Winnington). L’albo d’oro vanta già diversi nomi importanti: Vijay Singh (2005), Jim Furyk (2006), Tiger Woods (2007), Rickie Fowler (2012) e ...

Golf : PGA Championship - Molinari con Woods : ROMA, 30 APR - Francesco Molinari giocherà i primi due round del PGA Championship, secondo major 2019, al fianco di Tiger Woods e Brooks Koepka. L'annuncio è arrivato da Kerry Haigh, PGA of America ...

Golf - PGA Tour 2019 : Jon Rahm e Ryan Palmer vincono lo Zurich Classic of New Orleans : Successo a doppia tinta americana e spagnola nello Zurich Classic of New Orleans. Nella terza edizione a coppie del torneo che si disputa all’interno del PGA Tour, a prendersi il successo sono infatti l’iberico Jon Rahm e lo statunitense Ryan Palmer, che nei foursome dell’ultima giornata hanno preso il largo e mantenuto un complessivo -26, davanti al duo formato dall’altro spagnolo Sergio Garcia e dall’inglese Tommy ...

Golf - PGA Tour 2019 : Mullinax-Stallings e Rahm-Palmer le due coppie al comando dello Zurich Classic al termine del terzo giro : Si è concluso nella notte italiana il terzo giro dello Zurich Classic of New Orleans 2019, appuntamento del calendario del PGA Tour che per la terza edizione consecutiva si disputa a coppie. Sul par 72 del TPC Louisiana di Avondale, in Louisiana (Stati Uniti), una terza giornata perfetta dal punto di vista atmosferico ha permesso di recuperare il ritardo accumulato a causa della pioggia ed il torneo dovrebbe quindi concludersi regolarmente ...

Golf - PGA Tour 2019 : il meteo condiziona lo Zurich Classic of New Orleans. Malnati ed Hurley III leader provvisori : Le cattive condizioni climatiche e l’oscurità non danno tregua allo Zurich Classic of New Orleans (montepremi 7,2 milioni di dollari). Come nel round d’apertura anche il secondo è stato fortemente penalizzato dal maltempo che imperversa sul percorso par 72 del TPC Louisiana di Avondale (Louisiana, Stati Uniti). Per questo motivo la leaderboard della kermesse del PGA Tour riservata alle coppie è fortemente provvisoria. Con -14 (130 ...

Golf - PGA Tour 2019 : Mullinax e Stallings guidano la classifica dello Zurich Classic of New Orleans : Come di consueto il PGA Tour approda nella breve finestra dedicata ai tornei di coppia. Spazio quindi allo Zurich Classic of New Orleans (montepremi 7,2 milioni di dollari), evento dedicato al gioco in team in corso di svolgimento sul percorso par 72 del TPC Louisiana di Avondale (Louisiana, Stati Uniti). Primo round disturbato dalle cattive condizioni climatiche (tempesta di fulmini), e per questo motivo interrotto per alcune coppie, con molti ...

Golf - PGA Tour 2019 : lo Zurich Classic of New Orleans giunge alla terza edizione da torneo a coppie : Finché è stato un evento giocato secondo le regole tradizionali dello stroke play singolo, sono arrivati tanti nomi di spicco a portare a casa almeno un trionfo a New Orleans: Gary Player, Jack Nicklaus, Tom Watson, Seve Ballesteros, Lee Westwood, Vijay Singh e più recentemente Bubba Watson e Justin Rose. Dal 2017, però, allo Zurich Classic nessuno gioca più per conto proprio: è diventato un torneo a coppie, vinto lo scorso anno dal duo formato ...

Golf - PGA Tour – T.C. Pan trionfa a sorpresa nel RBC Heritage : T. C. Pan trionfa a sorpresa nel RBC Heritage: crolla nelle fasi decisive il numero 1 al mondo Dustin Johnson Finale a sorpresa nel RBC Heritage (PGA Tour) dove si è imposto con 272 (71 65 69 67, -12) colpi il taiwanese T.C. Pan, che ha superato di un colpo Matt Kuchar (273, -11) al quale è stato fatale un bogey alla buca 17. Si attendeva un successo di Dustin Johnson, salito al vertice dopo tre turni, ma il numero uno mondiale ha deluso e ...

Golf - PGA Tour 2019 : Dustin Johnson crolla nel finale - C. T. Pan vince l’RBC Heritage : finale inatteso e imprevedibile a Hilton Head. Dustin Johnson, alla buca 11, era in piena corsa per vincere il suo primo RBC Heritage. Da quel momento in avanti, però, ha subito un crollo difficile da comprendere, infilando tre bogey e due doppi bogey in serie, finendo addirittura 28°. La vittoria va così al rappresentante di Taipei C. T. Pan, che si fa chiamare così anche se il suo vero nome è Pan Cheng-tsung. Per lui si tratta del primo ...

Golf - PGA Tour 2019 : Dustin Johnson si prende la testa del RBC Heritage dopo il terzo giro - niente da fare per Francesco Molinari : Restano soltanto 18 buche alla conclusione del RBC Heritage 2019, torneo del PGA Tour in corso presso l’Harbour Town Golf Links di Hilton Head, in South Carolina (Stati Uniti). L’appuntamento non ha sorriso ai colori italiani: Francesco Molinari non è riuscito a superare il taglio chiudendo nel pomeriggio il proprio secondo giro (posticipato a causa delle condizioni atmosferiche avverse) in 72 colpi e fermandosi in 91a posizione con lo ...