Giuseppe Conte | sfregio finale alla Lega sul caso Armando Siri | Non sono un

Mario Monti ad Agorà : "Giuseppe Conte sta iniziando a fare il premier. Ora metta a tacere Salvini e Di Maio" : "Mi pare che adesso Giuseppe Conte stia facendo il presidente del Consiglio". Mario Monti, ospite di Serena Bortone, ad Agorà su Raitre, delinea un suo ritratto del premier del governo giallo-verde: "Gli manca ancora la voglia, anche se sta iniziando, di tacitare pubblicamente quei ministri o vicepr

Matteo Salvini all'angolo - Giuseppe Conte allo scoperto : "Se si arriva alla conta allora sarà la Lega a..." : Da qualche giorno Giuseppe Conte gioca a carte scoperte, e il suo avversario è Matteo Salvini. Su tutti i fronti. Le tasse, ad esempio: "Siamo bravi ad abbassare le tasse in un comizio - si è sfogato il premier con il suo staff -, presenti una proposta da portare sul tavolo del governo, con le coper

Giuseppe Conte - la soffiata di Bisignani : "Disastro completo - dopo Mattarella l'ha sfiduciato anche lui" : In pochi mesi, l'avvocato del popolo Giuseppe Conte si è trasformato da "Sor Tentenna" a Torquemada. Nel suo consueto editoriale domenicale sul Tempo, Luigi Bisignani traccia la deludente parabola politica del premier, a suo dire esaurita con la gestione del caso Siri. Conte, spiega Bisiginani, dopo

Giuseppe Conte al guinzaglio dei 5 Stelle : il gioco sporco con Di Maio : La triste storia del sottosegretario leghista Armando Siri, vittima della faida pre-elettorale tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ha un lato istruttivo. È servita a far togliere la maschera a Giuseppe Conte, a fugare ogni dubbio su chi egli sia davvero. Non è un illustre tecnico che ha accettato di

Su Siri non ci sarà nessuna conta in Cdm - assicura Giuseppe Conte : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte prova a smorzare le fibrillazioni della maggioranza sul caso del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, e sulla sua uscita dal ...

Milan - Salvini ironico : “Spero in Conte - Antonio e non Giuseppe…” : Momento tutt’altro che positivo per il Milan, in ritiro a Milanello e atteso dalla gara di lunedì con il Bologna. Come sempre attento alle vicende rossonero, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha fatto una battuta sulla squadra di cui è tifoso alludendo al possibile prossimo allenatore del Diavolo. “Mi danno del razzista, del fascista, ma io ho solo il problema di essere Milanista e sto vivendo, per questo, un ...

Matteo Salvini - fine dei giochi : "Giuseppe Conte è un carnefice - non ha più la mia fiducia" : Poche parole, chiare. Per Matteo Salvini, alla luce di quanto accaduto su Armando Siri, il premier Giuseppe Conte è passato dal ruolo di "avvocato del popolo" a quello di "carnefice" (parola sua) del sottosegretario leghista indagato per corruzione. carnefice, ovviamente, su mandato del Movimento 5

Giuseppe Conte - raptus vergognoso : 'Anche se Siri è innocente'. Bomba politica sul premier : Ma di fiducia politica. E considerando che la Lega la propria fiducia a Siri la sta confermando con sempre maggior forza, viene un dubbio: a venir meno, forse, è la fiducia tra Conte e Salvini.

Giuseppe Conte - raptus vergognoso : "Anche se Siri è innocente". Bomba politica sul premier : Il moderato Giuseppe Conte ha perso il controllo. Secondo la Stampa, l'offerta di Armando Siri di dimettersi tra 15 giorni, dopo aver parlato con i magistrati che indagano su di lui per corruzione, ha fatto letteralmente impazzire il premier. Che ha accelerato brutalmente e in poche ore ha convocato

Matteo Salvini diserta il CdM su Siri - Giuseppe Conte fuori controllo : "Pronto alle dimissioni" : La "soluzione" sul caso Siri sta dando vita a una slavina di governo. Il premier Giuseppe Conte, con piglio decisionista, ha scelto di sfidare Matteo Salvini annunciando il ritiro delle deleghe del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, nel prossimo CdM. La Lega continua per

Matteo Salvini e Giuseppe Conte - telefoni bollenti. Il clamoroso giro di chiamate prima di far fuori Siri : Nel pasticcio Siri a Palazzo Chigi "c'è una sola cosa che i leghisti considerano (vagamente) positiva", scrive il Corriere della Sera. Il fatto che il premier Giuseppe Conte, ormai grillino allo scoperto, abbia avuto almeno la decenza di avvertire, o quantomeno provare a farlo, Matteo Salvini. In ma