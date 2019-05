Giro d’Italia 2019 | Vincenzo Nibali punta sull’esperienza Nella terza settimana le tappe

oasport

(Di lunedì 6 maggio 2019) Primoz Roglic che va come una moto, come dimostrato nei giorni scorsi aldi Romandia dominato in lungo e in largo. Tom Dumoulin che ha dalla sua parte un tesoretto di almeno due minuti nelle tre prove contro il tempo da poter gestire al meglio., ancor prima della partenza da Bologna che avverrà sabato 11 maggio per quanto riguarda ild’Italiasi sente già chiusomorsa tra l’olandese e lo sloveno, i due grandi favoriti della vigilia in chiave Trofeo Senza Fine. L’azzurro, ovviamente la carta più importante da giocare per quanto riguarda l’Italia, deve trovare un modo per fare la differenza.Il capitano della Bahrain-Merida puòre dalla sua parte dell’esperienza, molto superiore rispetto ai due grandi rivali. Dumoulin è esploso da tre o quattro anni, ancor più breve è invece la carriera di Roglic, che addirittura ...

