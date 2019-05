Giro d’Italia 2019 | Tom Dumoulin | “Amo l’Italia | lo scenario ideale è la vittoria”

oasport

(Di lunedì 6 maggio 2019) Si presenterà al via della cronometro di Bologna come grande favorito per il successo parziale, dunque per vestire la prima Maglia Rosa, e per provare ovviamente a conservarla fino a Verona. Il percorso deld’Italiaper Tom: l’olandese, già trionfatore del Trofeo Senza Fine nel 2017, va a caccia del bis con il suo Team Sunweb.Ieri è stato intervistato dalla Rai alla vigilia della Corsa Rosa: “Pedalare è un istinto per me. Quando sono tornato dal ritiro in altura ero stanchissimo. Pioveva ma volevo a tutti i costi uscire. Mi sono fatto due ore tra le mie colline, assaporando ogni momento. La sensazione di libertà, essere da solo con la mia bici, è davvero romantico. È una passione cresciuta un po’ alla volta, poi adesso è così. Non riuscirei a vedermi in un altro modo se non sopra la bici“.Prosegue: “Diventare così popolare non è stato ...

