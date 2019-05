Giro d’Italia 2019 | l’UAE Emirates per la Corsa Rosa Ci sono Gaviria ed Ulissi | a caccia

oasport

(Di lunedì 6 maggio 2019) L’ideale è chiaro: non c’è possibilità di puntare alla classifica generale? Ci si sposta verso i successi parziali. A specificarlo è il general manager Joxean Matxin nel comunicato nel quale presenta ladella sua UAEverso il prossimod’Italia, che scatterà sabato da Bologna: “Non potendo contare su un uomo di punta per la classifica generale, abbiamo impostato una formazione in grado di essere molto competitiva per le volate e per laalle tappe. È quello di essere combattivi, correre all’attacco, provare a essere protagonisti sia con il nostro pacchetto di ruote veloci a supporto die con ciclisti che hanno sempre regalato ottime prestazioni al, ovvero, Polanc e Conti. Conosciamo bene i percorsi, amiamo lo spirito che si respira in questa, siamo pronti a dare il massimo“.Fernandosarà il gran rivale di ...

giroditalia : Time is running out. Just one week left to #Giro d’Italia 102! | Il tempo scorre, solo una settimana al #Giro d’Ita… - giroditalia : Save the Children e #Giro d’Italia insieme per dire “Stop alla guerra sui bambini” in occasione del Centenario dell… - La_Vanda : RT @Twiperbole: #viabiliBO #Giro d'Italia a #Bologna, ecco le deviazioni dei #bus: alcune modifiche ai percorsi nelle giornate di giovedì 9… -