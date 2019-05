Giro d’Italia 2019 | la Trek-Segafredo per la Corsa Rosa Ben quattro azzurri al via | c’è

oasport

(Di lunedì 6 maggio 2019) Squadra americana con grandissima etichetta tricolore lache si presenterà il prossimo 11 maggio a Bologna al via deld'Italia. Sono addiritturaglipresenti nella: oltre a Gianluca Brambilla, ormai veterano, i giovani Giulio Cicconi e Nicola Conci, oltre al velocista Matteo Moschetti, al debutto nella. Presente in chiave classifica generale Bauke Mollema: l'olandese può puntare alla top-5.Questi i convocati per ild'Italia della: Bauke Mollema, Giulio Ciccone, Will Clarke, Nicola Conci, Michael Gogl, Markel Irizar, Bauke Mollema, Matteo Moschetti.

