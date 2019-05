Giro d’Italia 2019 | il regolamento della Corsa Rosa Secondi di abbuono | tempo massimo e

oasport

(Di lunedì 6 maggio 2019) Manca davvero pochissimo alla partenza deld’Italia, che scatterà sabato 11 maggio da Bologna con una cronometro individuale con arrivo al Santuario di San Luca. I corridori dovranno affrontare 21 tappe per un totale di oltre 3.500 km da percorrere sulle strade del Bel Paese. Per poter seguire al meglio questa spettacolare gara, di seguito abbiamo riassunto i punti salienti del, in cui troverete come funzionano gli abbuoni, ile come verranno stilate le classifiche a punti.d’Italia: ilAbbuoniIn tutte le tappe in linea ai primi tre classificati all’arrivo verranno assegnati deidiche saranno validi per la classifica generale individuale. In particolare il vincitore guadagnerà 10″, il secondo 6” e il terzo 4”. Non ci saranno quindi abbuoni nelle cronometro. Inoltre nei traguardi ...

