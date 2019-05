Giro d’Italia 2019 | favoriti e possibili sorprese Tutti gli uomini di classifica da

oasport

(Di lunedì 6 maggio 2019) Mancano veramente pochissime ore alla partenza deld’Italia, e oramai sta iniziando a definirsi la startlist completa dii corridori che parteciperanno alla 102^ edizione della Corsa Rosa che prenderà il via sabato 11 da Bologna. La lotta per la maglia rosa attualmente sembra essere ristretta attorno a quattro. Ma ci sono altrettanti campioni che potrebbero sorprenderci da un momento all’altro risultando come ioutsider di questo. Quindi analizziamo nome dopo nome i grandie leper lagenerale.Non si può fare altro che partire dal beniamino di casa, ossia Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto è alla ricerca della tripla maglia rosa da lui conquistata nel 2013 e nel 2016. La Corsa Rosa figura come l’obiettivo principale del suo. Si è ben comportato al Tour of the Alps e alla ...

