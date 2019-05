Giovane coppia costruisce la casa dei sogni | ma per un errore dell’impresa edile sul

baritalianews

(Di lunedì 6 maggio 2019)Tutto si sarebbero aspettati Mark Voss e sua moglie tranne di finire dentro un incubo legale come quello che in cui si sono impantanati. I due hanno coronato il sogno di costruire ladei loro desideri, ma per sbaglio è stata edificata su un terreno che non è di loro proprietà, ed ora è nata la prevedibile contesa con il reale proprietario del terreno.Voss è un agente immobiliare che possedeva diversi lotti di terreno a Tampa, in Florida, e aveva deciso di costruirvi la suadei: una villa di tre piani, con cinque camere, che gli è costata 680.000 dollari.Solo che dopo alcuni mesi dalla costruzione, quando dei tecnici sono andati a controllare lacompletata: la società di costruzioni non aveva costruito la villa sul terreno di Voss, ma su un terreno confinante, che appartiene ad unadel Nord Carolina.“Siamo totalmente increduli. Non ...

