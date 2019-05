Gianna Nannini al lavoro su nuovo album

Gianna Nannini a Nashville per un nuovo album di inediti : Roma, 6 mag. (askanews) - "Eccomi qua, sono a registrare a Nashville, la città della musica non vedo l`ora di farvi ascoltare il mio nuovo suono e di dare voce alla "mia" America". Parola di Gianna Nannini. In queste settimane la rocker toscana si trova a Nashville, Tennesse, a scrivere un nuovo capitolo della storia della musica italiana, il suo diciannovesimo disco di inediti. Nashville è in assoluto la patria del country e da un po` di tempo ...

