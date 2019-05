Giallo a Ballando | stop al televoto | ma Milly Carlucci conosce già il risultato

dilei

(Di lunedì 6 maggio 2019) Ilnon smette di creare discussioni, non solo ad Amici (dove Mameli ha battuto di nuovo Valentina), ma anche acon le Stelle, il programma cult diNel corso dell’ultima puntata infatti è nato un piccolo: perché la regia ha dato loal, ma la conduttrice aveva già in mano la busta con il? Ma andiamo con ordine. Lo show di Rai Uno, ancora una volta, non ha deluso le aspettative, con grandi esibizioni e – ovviamente – qualche polemica.Al centro della bufera questa volta è finito il, dopo che i telespettatori si sono accorti di un dettaglio tutt’altro che insignificante. Quando le votazioni sono state decretate chiuse infatti,stringeva già fra le mani la busta con i risultati. Come è possibile?Dopo uno scontro acceso fra Nunzia De Girolamo, in coppia con Raimondo Todaro, e ...

