GF 16 | polemica sulla Vignali | ' 1200 euro di gonna in magazzino non la lascio'

polemica sulla scena hot di Arya e Gendry ne Il Trono di Spade 8×02 - Maisie Williams risponde a puritani e disagiati : Se anche voi siete tra quelli che si sono indignati davanti alla scena hot di Arya e Gendry ne Il Trono di Spade 8x02, allora fatevi avanti: Maisie Williams ha un messaggio per placare la Polemica in corso. Attenzione: l'articolo contiene spoiler sull'episodio de Il Trono di Spade 8x02. Un cavaliere dei Sette Regni è un episodio importante per il rapporto tra Jaime e Brienne, ma è stato anche quello prima dell'imminente battaglia. Tutti i ...

Haftar - polemica tra Italia e Francia sulla dichiarazione dei Ventisette : L'obiettivo, ha insistito Conte, è «una soluzione politica, l'unica davvero sostenibile». Conte ha espresso il pieno sostegno al Segretario delle Nazioni Unite Guterres e al suo Rappresentante ...

In Aula con sexy scollatura : è polemica sulla consigliera M5S : Body di velo nero trasparente sotto ad un tailleur blu elettrico. Si è presentata vestita così Desirè Manca, capogruppo M5S in Sardegna, nel giorno dell'insediamento del Consiglio regionale.Un abbigliamento che non ha lasciato spazio all'immaginazione e che è stato preso di mira da molti. Come spiega l'Unione Sarda, sui social da giorni non si parla che del completo della Manca. C'è chi la difende e chi, al contrario, la attacca per il suo look ...

Alberto Urso vincitore di Amici annunciato? polemica sulla scelta del coach Grigolo : La prima puntata di già desta polemiche. Secondo molti, il tenore 21enne Alberto Urso è il vincitore annunciato di questa edizione. Sembra che il coach della squadra blu abbia un vero e proprio debole ...

La polemica sulla proposta dem di aumentare gli stipendi dei parlamentari : ... quanto iniziative di singoli parlamentari, anche autorevoli, nello svolgimento della loro attività istituzionale', come si legge in una nota: 'Il tema del finanziamento della politica è una ...

polemica Salvini-Sala sulla cittadinanza. Adam e Ramy in tv da Fazio : "Vogliamo fare i carabinieri" : Vogliono diventare entrambi carabinieri, e in omaggio hanno ricevuto i cappelli dell'Arma dai militari presenti in studio. Adam e Ramy, i due ragazzini che per primi hanno chiamato i carabinieri ...

La polemica sulla foto di Conte che taglia la torta a forma di ponte : Una torta con un ponte di marzapane e un primo ministro che inaugura la costruzione di una grande opera con un taglio del pandispagna. Niente di strano, se non fosse che sotto quel ponte sono morte 43 ...

Convegno sulla prostituzione a Montesilvano - è polemica per gli slogan : la replica di Maragno all'Arcigay di Chieti : Oggi siamo indignati per delle parole e dei modi di dire entrati nella lingua italiana da tempo e non ci scandalizziamo per gli spettacoli indecorosi che accadono nelle strade delle nostre città. E ...

Stupro - imputati assolti perché per le giudici la ragazza “è troppo mascolina”. polemica sulla sentenza di Ancona : Siccome era poco avvenente non è credibile che possa essere stata stuprata. È seguendo questo ragionamento che tre giudici dellla corte d’Appello di Ancona hanno assolto due giovani dall’accusa di violenza sessuale su una 22enne peruviana. A raccontare la storia è il quotidiano La Repubblica. I due imputati erano stati condannati in primo grado a cinque e tre anni di carcere. In secondo grado ecco l’assoluzione decisa da una corte ...