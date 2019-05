GF 16 | Ivana si dichiara a Gianmarco Valentina Vignali | “Incoerente!”

lanostratv

(Di martedì 7 maggio 2019)Icardi ritorna al Grande Fratello e siOnestiniIcardi, settimana scorsa, ha abbandonato il GF 16 per il volere del pubblico da casa, ma questa sera la sorella del noto calciatore ha avuto l’opportunità di poter rientrare, anche se per poco, per potersi chiarire conOnestini, ma non solo. La ragazza ha confidato al concorrente che da quando ha abbandonato il programma non fa altro che pensare a lui. Ciò, come prevedibile, ha causato non pochi problemi con il suo fidanzato che non ha reagito bene di fronte a tale notizia.Onestini si è detto onorato di tali attenzioni, ha sempre trovato la ragazza molto attraente, ma che non sente di provare quel qualcosa in più versoIcardi che lo spingerebbe a incoraggiarla a proseguire la loro conoscenza. La Icardi è sì tornata, soltanto per una sera, ma è subito uscita portando a casa ...

