Genoa-Roma scontenta tutti | tifosi scatenati sui social

Napoli-Cagliari : VAR pasticcia sul rigore. Genoa-Roma - ok Mazzoleni : Napoli-Cagliari Posizione e non chiaro errore: VAR pasticcia sul rigore A prescindere dall'episodio finale, ma ovviamente ne parleremo, male anche il VAR Mariani,, in generale Chiffi conferma di non ...

La Roma non passa a Genoa. L'Atalanta batte la lazio e 'vede' la Champions : In una giornata dai molti verdetti, ultimo dei quali la certezza del secondo posto per il Napoli grazie al 2 a 1 in rimonta sul Cagliari con gol partita di Insigne, e L'Atalanta che sbanca: il 3 a 1 ...

Genoa-Roma 1-1 - occasione sprecata : gli highlights : Genova - Pareggio 'da brividi' tra Genoa e Roma, 1-1, per un punto che serve sicuramente più ai padroni di casa che ai giallorossi: i rossoblù hanno rimontato con Romero il gol di El Shaarawy proprio ...

Genoa-Roma - le pagelle : Nzonzi si addormenta - Pellegrini si butta via. El Shaarawy di livello : MIRANTE 6 Solo qualche patema d'animo, ma grosse parate non si registrano nel primo tempo. Il secondo è ben più contraddittorio. 1, indeciso nell'uscita sul gol di Romero. 2, Goffo nell'intervento su ...

Genoa-Roma finisce 1-1 - il rimpianto per il rigore della salvezza sbagliato da Sanabria | : Pareggio da brividi tra Genoa e Roma per un punto che serve sicuramente più ai padroni di casa che ai giallorossi. Sanabria sbaglia dal dischetto

Criscito massacrato dopo il pareggio con la Roma - il capitano del Genoa sbotta sui social : “avete rotto i coglioni!” [FOTO] : Criscito non ci sta: la risposta del capitano del Genoa dopo le critiche per il rigore non calciato contro la Roma Aria tesa in casa Genoa: i rossoblu hanno ottenuto oggi un pareggio contro la Roma, che sarebbe potuto diventare una vittoria nei minuti finali del match. Al 95′ infatti un rigore assegnato al Genoa ha dato la possibilità ai padroni di casa di avere la meglio sulla Roma, ma Mirante è riuscito a parare il tiro di ...

La Roma ci ricasca : ennesima rimonta subita. Il pareggio contro il Genoa costa il quarto posto. La Champions è una chimera : Addio sogni di Champions. Il paregio di Genova chiude probabilmente definitivamente ogni speranza di arrivare al uquarto posto per la Roma. Ancora una volta le disattenzioni difensive costano care ai ...

Genoa-Roma - Prandelli : 'Il rigore è una ferita che fa male. Doveva tirarlo Criscito...' : Un'ottima partita, la grande reazione dopo lo svantaggio e il rammarico per aver avuto l'occasione per vincerla e non averla sfruttata. Il Genoa raccoglie soltanto un punto dalla sfida contro la Roma, ...

Genoa-Roma 1-1 - Romero risponde a El Shaarawy. Giallorossi lontani dalla Champions : GENOVA - Al termine di un'infinita girandola di emozioni, Genoa e Roma pareggiano 1-1, un risultato che, alla fine, non accontenta nessuna delle due. Né il Genoa che recrimina per un rigore fallito al ...

Genoa-Roma 1-1 - finale rovente a Marassi : L 'Atalanta chiama, con il tris inferto a domicilio alla Lazio e la Roma non risponde: l' 1-1 maturato a Marassi lascia infatti i giallorossi a -3 dalla zona Champions League . E dire che gli ospiti ...

Top & flop - Genoa-Roma : El Shaarawy trascinatore - che succede in difesa? : Un gol sul filo della sostituzione che sa di sliding doors che lancia sotto i riflettori del finale di stagione Stephan El Shaarawy e una difesa appannata nel momento cruciale. Ecco i top & flop della ...

Serie A. Romero replica a El Shaarawy - Genoa-Roma 1-1 : La Roma sfiora il successo grazie al mancino di El Shaarawy all'82', ma nel recupero il Genoa trova il pari con lo stacco di testa di Romero

Cardiopalma Genoa-Roma : Spettacolo tra Genoa e Roma . A Marassi finisce 1-1 con un finale mozzafiato, dopo un primo tempo comunque ricco d'emozioni per il palo preso da Veloso e un miracolo di Radu su Fazio. Nella ripresa, ...