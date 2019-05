Genoa | Criscito furioso | “Avete rotto i co…oni!” Ecco con chi ce l’ha!

Genoamania : Criscito come Allegri - permaloso e maleducato : Inoltre, esattamente come ha fatto Allegri dieci giorni fa scagliandosi contro Adani, anche in questo caso un impiegato del dorato mondo del pallone ha dimostrato di avere troppa permalosità e poca ...

Genoa - Criscito contro i tifosi dopo non essersi preso la responsabilità del rigore : Attaccato dai tifosi per aver permesso a Sanabria di tirare il rigore in pieno recupero contro la Roma, poi sbagliato dal paraguaiano, Criscito si è sfogato su Instagram: “Ne sto sentendo di tutti i colori. Sempre pronti a far polemica per tutto. Non hai le palle, non hai il coraggio eccetera eccetera. Quando io e Sanabria siamo stati in campo contemporaneamente è sempre stato lui il rigorista quindi basta fare polemiche su qualsiasi ...

Criscito massacrato dopo il pareggio con la Roma - il capitano del Genoa sbotta sui social : “avete rotto i coglioni!” [FOTO] : Criscito non ci sta: la risposta del capitano del Genoa dopo le critiche per il rigore non calciato contro la Roma Aria tesa in casa Genoa: i rossoblu hanno ottenuto oggi un pareggio contro la Roma, che sarebbe potuto diventare una vittoria nei minuti finali del match. Al 95′ infatti un rigore assegnato al Genoa ha dato la possibilità ai padroni di casa di avere la meglio sulla Roma, ma Mirante è riuscito a parare il tiro di ...

Criscito attacca i tifosi del Genoa su Instagram : 'Avete rotto i c...' : Nonostante il pareggio contro la Roma arrivato al 91' grazie al gol di Romero, non si placa la tensione in casa Genoa. Nel mirino dei tifosi è finito Mimmo Criscito capitano rossoblu reo, secondo i ...

Genoa - Criscito scuote la squadra : “ci giochiamo la vita con la Spal. Prandelli? Giusto confermarlo” : Il capitano del Genoa si è detto felice della conferma di Prandelli, in bilico dopo la sconfitta interna con il Torino La situazione non è delle più semplici, il Genoa è stato risucchiato nella lotta per non retrocedere e urge un immediato cambio di rotta per uscirne. Mimmo Criscito è intervenuto per scuotere i propri compagni, mettendoci la faccia come ogni capitano dovrebbe fare. LaPresse/Tano Pecoraro L’ex Zenit ha messo nel ...

Genoa - Criscito : 'È stato giusto confermare Prandelli - ci conosce' : Qualunque rivalità si fa da parte quando entra in gioco la solidarietà. È il caso di Genoa e Sampdoria, che faranno parte della stessa squadra che scenderà in campo nell'evento benefico in programma ...

Genoa in difficoltà - le parole di capitan Criscito : “Serve cuore - giusto confermare Prandelli” : Il capitano ha parlato. Mimmo Criscito, a margine di una conferenza stampa, ha commentato l’attuale momento del Genoa, proveniente dalla sconfitta casalinga col Torino. Ecco le sue parole. “Serve cuore. Mancano cinque partite e per noi devono essere cinque finali. Prandelli rischia? Quando non arrivano risultati è normale che il presidente pensi di cambiare allenatore. Ma la scelta di confermarlo è giusta, il mister ci conosce ...