Gazzetta | gli striscioni per Noemi | anche dentro lo stadio c’è coscienza che quella non è

Gazzetta : 8 Daspo per gli ultras dello striscione fascista : La Gazzetta dello Sport riporta gli esiti delle indagini per quanto avvenuto prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia Milan-Lazio: sono otto i provvedimenti di Daspo emessi ieri dal questore di Milano, Sergio Bracco, per gli ultrà che, poche ore prima dell’incontro, hanno esposto uno striscione con la scritta «Onore a Benito Mussolini», in corso Buenos Aires, dove venne esposto il cadavere di Mussolini. I provvedimenti presentano una ...

Milan - primi nomi per il dopo Gattuso e per la Gazzetta sono 5 gli allenatori in ballo : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Milan e Gennaro Gattuso si separeranno alla fine della stagione in corso. I vertici che si sono tenuti nei giorni precedenti hanno infatti definito il futuro rossonero: coesione fino alla fine del campionato ma poi le due strade si divideranno. Il rendimento di Gattuso al Milan: meglio dei predecessori ma non abbastanza Da quando è sulla panchina del Milan, Rino Gattuso, ha sicuramente ...

Griglie Gazzetta – La rosea si giustifica : Nell’edizione odierna, La Gazzetta dello Sport è tornata a scrivere in merito alle Griglie pubblicate prima dell’inizio della stagione. Griglie Gazzetta – Come non ricordare che la rosea ha posizionato il Napoli al quinto posto dietro Milan, Roma ed Inter. Nel corso della stagione più volte alcuni giornalisti hanno sottolineato di quanto si sia sbagliato il quotidiano. La redazione ammette l’errore e scrive ...

La Gazzetta : l’ultrà vince perché lo Stato sceglie il male minore : Sulla Gazzetta dello Sport, un commento di Stefano Barigelli sugli episodi di fascismo e razzismo accaduti mercoledì in occasione della partita di Coppa Italia Milan-Lazio. “l’ultrà vince sempre perché è disposto a pagare un prezzo più alto di quello che è disposto a pagare lo Stato per il rispetto delle leggi”. Nessuno ha fermato gli ultrà. Né quando hanno esposto quel vergognoso striscione inneggiante a Mussolini in Piazzale Loreto né quando, ...

Gazzetta annuncia : "Allan al Psg per 50 milioni - via anche Diawara. Bloccati Fornals e Veretout : cifre e dettagli delle due offerte" : Calciomercato Napoli, Allan e Diawara verso la cessione L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dà per certe le cessioni di Allan e Diawara con tre possibili sostituti: 'La discussione verte ...

Gazzetta : le presenze negli stadi sono cresciute ovunque tranne che in Italia : Per risollevare le presenze negli stadi e riportarle ai quasi 35mila spettatori degli inizi degli anni Novanta non bastano le promozioni sui prezzi dei biglietti, come l’iniziativa messa in campo dalla Lazio. Servono interventi radicali che siano in grado di attirare pubblico in impianti moderni e confortevoli, che offrano intrattenimenti, come fatto dalla Juventus e da qualche altra provinciale. La Gazzetta dello Sport riporta i dati ...

Garavaglia a Sky Tg24 : Sblocca cantieri in Gazzetta a inizio settimana - : Il viceministro dell'Economia, ospite de "L'intervista" di Maria Latella assicura che "non ci sarà aumento dell'Iva". Respinge il giudizio negativo del Fmi sulle riforme fiscali del governo: "Critiche pretestuose, ...

Boom Juve - la Gazzetta : 'Paratici e Nedved vogliono Conte - ok di Agnelli' : 'Occhio alla Juventus per Antonio Conte '. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport : 'Occhio proprio ai bianconeri, perché iniziano a farsi insistenti le voci che vorrebbero Conte di nuovo a Torino in caso di divorzio fra Agnelli e Allegri. Paratici e Nedved sarebbero i primi ...

Gazzetta : “Il migliore è stato Karnezis - e questo spiega tante cose” : La Gazzetta così commenta il match tra Napoli e Genoa finito 1-1. Gli az­zurri sono concentrati solo sul­ la finalizzazione e appaiono poco attenti alla fase difensiva, con diversi errori in uscita. E cosi` il vecchio Goran, sempre apprezzato come ex anche da queste parti, si presenta solo davanti a Karnezis – eccellen­te la sua prestazione, dopo ol­tre 4 mesi di panca – che riesce a evitare il peggio e il greco e` ancora bravo ad ...

Best Value Player : Dacia e La Gazzetta dello Sport insieme per premiare il miglior calciatore di Seria A : Dacia e La Gazzetta dello Sport consegneranno il premio che valorizzerà il calciatore che dimostrerà di aver sfruttato al meglio le proprie risorse mettendole a disposizione del proprio club Nasce Best Value Player powered by Dacia, l’iniziativa studiata e sviluppata grazie alla collaborazione tra La Gazzetta dello Sport e la Casa automobilistica che, in occasione dell’ultima giornata del Campionato di Serie A, premierà il calciatore che ...

Torino e famiglia : Belotti si racconta a La Gazzetta dello Sport : I genitori rappresentano una grossa parte del mondo che ruota attorno al centravanti granata: Quando sono partito per Palermo ho detto a mia madre che avrebbe potuto smettere di lavorare. Mio ...

