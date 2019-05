Garofalo Health Care perfeziona acquisizione ospedali privati riuniti di Bologna

finanza.lastampa

(Di lunedì 6 maggio 2019)S.p.A., GHC, consolida in maniera significativa la propria presenza in Emilia-Romagna . L'operatore del settore della sanità privata accreditata hato il closing per l'...

ClosetoMedia : Il @sole24ore racconta la crescita del Gruppo Garofalo Health Care, che con l'acquisizione di Ospedali Privati Riun… - epizephiro : Garofalo Health Care acquisisce gli Ospedali Riuniti Bologna - epizephiro : Garofalo Health Care acquisisce gli Ospedali Riuniti Bologna - -