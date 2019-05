Galliani | ' All' oratorio ho capito che non avrei mai potuto fare il calciatore | ma'

Milan - il vero flop è Leonardo : scelte sbagliate e mutismo - fa rimpiangere il peggior Galliani : Il futuro del club, insomma, rimane un punto interrogativo grande così: non ci sono certo problemi di sopravvivenza, ma quale esistenza attende una delle società più vincenti del mondo? Leonardo non ...

Galliani : “Allegri? Gli auguro di vincere la Champions. Su CR7 vi dico…” : Galliani – Adriano Galliani, attuale Ad del Monza, ha parlato a margine dell’evento ‘Uefa Europa League Trophy Tour’ allo Stadio ‘Brianteo’, soffermandosi in primis su Allegri: Leggi anche: Mercato Juventus, Chiesa primo obiettivo: spunta il nuovo regista Galliani su Allegri e CR7 “Già quando era al Cagliari sapevo che aveva il phisique du role per allenare Milan perché è […] More

Galliani : “Il mio Milan a rischio retrocessione col fair play finanziario” : L’ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, è tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport a margine dell’evento Uefa Europa League Trophy Tour. Mai banale, l’attuale dirigente del Monza calcio ha parlato degli anni d’oro dei rossoneri e dell’attuale proprietà. Di seguito le sue parole. “Quando vedo una coppa europea mi vengono in mente i tanti bellissimi anni, le cinque vittorie, le otto ...

Galliani : “Fair play finanziario ingiusto. Con queste regole non sarebbe esistito il Milan di Berlusconi” : Adriano Galliani, attuale amministratore delegato del Monza, ha parlato anche di Milan durante l’Uefa Europa League Trophy Tour. L’evento, andato in scena presso lo Stadio Brianteo di Monza, è stato organizzato per esporre il trofeo dell’Europa League nella sua unica tappa italiana verso Baku, dove si terrà la finale del 2019. Nel dettaglio, lo storico dirigente rossonero non ha voluto commentare il deferimento del Milan da parte della ...

Galliani benedice Cellino : «Riporterà la Serie A» : La benedizione, per citare De André, è una «firma di re». Adriano Galliani: «Il grande Milan era lui, il primo calcio-azienda il suo», gli riconosce Massimo Cellino. E per Galliani «Cellino è, ...

Il Monza di Galliani e Berlusconi si rinforza con Palladino : Monza - Mossa a effetto del Monza , che si aggiudica i servigi di un vecchio lupo della Serie A: Raffaele Palladino , classe '84, esterno offensivo con un ricco passato alla Juventus , al Genoa , dove ...

Sampdoria Milan - Gattuso : 'Con Kessié non c'è rancore'. Poi l'aneddoto con Galliani : - di marcosal93 54 minuti fa Vialli futuro presidente Samp? "Gianluca grande calciatore e uomo di sport. Diventerà in futuro presidente della Samp? Non ne ho idea, non posso rispondere a questo; ma ...