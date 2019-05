ansa

(Di lunedì 6 maggio 2019) Ci manca la capacità di ripartire per rilanciare davvero l'economia". Tra i prossimi progetti il 14 giugno inaugura ad Artipelag la mostraInside Out Outside In, la prima in Svezia ad ...

PiemonteBT : #Arte, #viaggi e curiosità dalla rete: Fornasetti, il mio sogno al Fondaco dei tedeschi contro chiasso e 'ostilità' - EuropeBT : #Arte, #Viaggi e curiosità dalla rete: Fornasetti, il mio sogno al Fondaco dei tedeschi contro chiasso e 'ostilità' - TravelacademyIt : #travel #news : Fornasetti, il mio sogno al Fondaco dei tedeschi contro chiasso e 'ostilità' -