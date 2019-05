Fondi Ue | l' Italia ha sprecato 46 miliardi

L'Italia non spende 22 miliardi di Fondi Ue : Roma Anche la Corte dei conti europea ci bacchetta. La nostra Pubblica Amministrazione finisce nel mirino dei giudici contabili perché non è molto solerte nello spendere i fondi a sua disposizione. Nelle casse della Ue ci sono ancora 22,3 miliardi di euro che attendono di essere spesi da noi. E che restano "inattivi" a causa dei ritardi accumulati dai nostri uffici regionali e ministeriali nella pianificazione e progettazione di opere finanziate ...

Internazionali Bnl d'Italia - Binaghi contro Malagò : è polemica sui Fondi : Botta, risposta e controreplica per un rapporto che non sembra più idilliaco come un tempo. Protagonisti il presidente della Federtennis Angelo Binaghi e quello del Coni Giovanni Malagò durante e dopo ...

Internazionali Bnl d'Italia - Binaghi contro Malagò : è polemica sui Fondi : 'I contributi alle federazioni non c'entravano assolutamente nulla e le sue considerazioni non corrispondono al vero - ha aggiunto il capo dello sport italiano - Non capisco quali potrebbero essere ...

Juncker : «Alcuni ministri italiani sono bugiardi - tacciono sui Fondi della Ue» : Il presidente della Commissione europea: «Non rivelano le somme destinate all’Italia dall’Unione europea»

Juncker : «Alcuni ministri italiani sono bugiardi sui Fondi Ue a Roma» : Oltre che essere all'ordine del giorno del bilaterale a Palazzo Chigi il momento nero dell'economia italiana fa da sfondo anche all'intervento del vicepresidente della Commissione Ue, Valdis ...

Per Juncker alcuni ministri italiani raccontano bugie sui Fondi Ue : I fondi strutturali, sostegno europeo per rinvigorire l'economia, sono piu' di 44 miliardi', ha detto Juncker in un'intervista al network radiofonico Euranetplus, ricordando anche le risorse per la ...

'InconFondibile' - domenica 12 maggio a Villa Braida di Mogliano Veneto il primo festival italiano dei vini col fondo : Protagonisti dell'evento saranno proprio loro, i produttori: autori che sono rimasti fedeli a questo mondo anche quando il mercato guardava altrove oppure giovani esordienti che ne inseguono le ...

Fondi per Genova e Trieste. Nell’intesa Italia-cina spunta il 5G - Washington già in allarme : Sette pagine, sei paragrafi e una parola in fondo a una parentesi che farà sobbalzare dalla sedia qualche alto funzionario di Casa Bianca e Dipartimento di Stato. Paragrafo due, punto due: «Le parti collaboreranno nello sviluppo della connettività infrastrutturale, compresi aspetti quali le modalità di finanziamento, interoperabilità e la logistica...

L'ipotesi sui cantieri Tav : destinare all'Italia i nuovi Fondi dalla Ue : Mentre la Francia fa sapere che per lei la famosa analisi costi-benefici della commissione Ponti non esiste, l'Italia spedirà Danilo Toninelli a illustrare alla sua omologa Elizabeth Borne i prodigi ...

Ricerca - in Italia tagliato il 21% Fondi in 10 anni : ... inoltre, che cosa pu fare la Ricerca per rendere la societ pi sicura e sostenibile nei settori dalla salute e dell'ambiente fino all'alimentazione e alla cybersecurity e all'economia. "La necessit ...

Brexit - Fondi e money transfer britannici cesseranno di operare in Italia : Un periodo transitorio di 18 mesi per adeguarsi alle autorizzazioni per le banche del Regno Unito operanti in Italia, con uno stop ai nuovi contratti fino all’arrivo delle autorizzazioni per quelle che effettuano raccolta del risparmio. ...

In Italia ha 5 mesi di vita - i figli una "Speranza negli Usa - aiutateci per la raccolta Fondi" : Abbiamo compreso che il mondo è fatto di persone come Noi e che non siamo soli; per questo abbiamo deciso di condividere la storia della malattia di nostra Mamma con tutti Voi" scrivono infine Luca e ...