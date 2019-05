fattoquotidiano : Aldo Moro, la figlia scrive al Papa contro la beatificazione: “Processo trasformato in una guerra tra bande” - repubblica : La figlia di Aldo Moro: 'Il Papa fermi la beatificazione di mio padre' - TelevideoRai101 : Figlia Moro a Papa:fermi beatificazione -

"Interrompere il processo didi mio padre". Questo l'appello aFrancesco di Maria Fida, ladel politico-giurista Aldo, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978. Chiede "chiarezza" e attacca, spiegando come il "processo sia stato trasformato, da estranei alla vicenda, in una specie di guerra tra bande per appropriarsi dellastessa strumentalizzandola a proprio favore. Ci sono infiltrazioni anomale,ributtanti di persone alle quali non interessa altro che il proprio tornaconto".(Di martedì 7 maggio 2019)