Festival della tv di MONTECARLO 2019 | prime news sugli ospiti

Al via il Festival LarioBook - un mese all'insegna della cultura : ... famoso volto televisivo, che presenterà il suo romanzo "La donna bonsai", una raccolta di vicende vissute da donne che hanno faticato ad affermarsi in un mondo dominato da uomini. Mercoledì 8 maggio ...

Da Vinum al Festival della tv di Dogliani - tra sagre e manifestazioni : un ricco weekend da vivere a Cuneo : Sarà presentato anche il vino nuovo e banchi di ogni genere affolleranno la via centrale del paese fino ad arrivare alla piazza della chiesa dove per tutta la giornata si svolgeranno spettacoli ...

Festival della tv - Nella terza giornata Luca Zingaretti e il confronto fra direttori dei quotidiani : Primo appuntamento in piazza Carlo Alberto, alle 10: 'Il ruolo della donna nel mondo dei media'. Sulla stessa piazza, alle 11, 'La fisica nel quotidiano' con Marco Delmastro. In piazza Umberto I, ...

3 maggio - 2° Festival della Magia – Trofeo Agebeo al Teatro Showville – Bari : Due gli spettacoli in programma: alle 16.30, Posto unico € 7,00; Gruppi € 5,00, e alle 21, Posto numerato singolo in Platea € 15,00; Posto Gruppi numerato in Platea € 13,00; Posto numerato singolo in ...