Famiglia fa causa ai vicini hanno copiato la nostra casa e chiede un risarcimento record

baritalianews

(Di lunedì 6 maggio 2019)Unadi Forest Hill, vicino a Toronto in Canada, ha portato iin tribunale con l’accusa di avereil design della loro (costosa) villa quando questiristrutturato la loro proprietà, echiesto 2,5 milioni di dollari di danni.Secondo le accuse di Jason e Jodi Chapnick, Barbara Ann e Eric Kirshenblatt“plagiato” la loroquandoristrutturato la propria: molti elementi sarebbero “sorprendentemente simili” ai quelli delladei Chapnick, ed avrebbero usato anche le stesse finiture in pietra con le stesse tonalità di colori. I Chapnickchiesto 1,5 milioni di dollari di danni perché i Kirshenblatt avrebbero fatto perdere di valore la prioprietà, 20 mila dollari indelle spese processuali, e 1 milione di dollari in danni punitivi, nonché l’obbligo per i querelati a cambiare l’aspetto della ...

yellowcurtain_ : Raga cioè Jaime ha fatto un'evoluzione pazzesca, è andato contro ciò che ha amato per tutta la vita, contro la sua… - STEFYGIOACCHINI : RT @MarioCircello: @Mamox__ È auspicabile l'intervento di @AlfonsoBonafede perché è inaccettabile ciò che sta subendo la famiglia #Vannini… - EliPegEli : RT @MarioCircello: @Mamox__ È auspicabile l'intervento di @AlfonsoBonafede perché è inaccettabile ciò che sta subendo la famiglia #Vannini… -