Falso Made in Italy agroalimentare nel mondo | il valore sale ad oltre 100 miliardi

(Di lunedì 6 maggio 2019)ad100ildelinnelcon un aumento record del 70% nel corso dell’ultimo decennio, per effetto della pirateria internazionale che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che richiamano all’Italia per alimenti taroccati che non hanno nulla a che fare con il sistema produttivo nazionale. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti e Filiera Italia in occasione dell’apertura di TUTTOFOOD la World Food Exibition che si svolge alla Fiera di Milano fino al 9 maggio con le due organizzazioni presenti in uno spazio innovativo nel Padiglione 1 – Stand A02 – B01 dove sono smascherati gli ultimi casi piu’ eclatanti diina tavola, con l’anteprima della mostra su “L’inganno delinnel piatto”. Un fenomeno che rischia di moltiplicarsi con le nuove guerre ...

