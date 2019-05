Facebook alza le difese contro le fake news sulle elezioni europee

wired

(Di lunedì 6 maggio 2019) Un impiegato lavora nella war Room di. (Photo by Noah Berger / Afp / Getty Images) Leparlamentari, che si terranno dal 23 al 26 maggio, sono oramai alle porte e tra i social network già iniziano a girare false notizie che rischiano di far aumentare la disinformazione tra gli elettori.Per far fronte a questo problemaha deciso di allestire una war room nella sede di Dublino, simile a quella precedentemente creata per fronteggiare la disinformazione durante ledi metà mandato negli Stati Uniti nel 2018.The Guardian riporta che il personale è composto da circa 40 impiegati, che sono madrelingua di una delle 24 lingue ufficiali parlate nell’Unione europea. Il compito della squadra è quello dillare il traffico delleoperandogli account falsi che le condividono. Richard Allan, vice presidente della società per ...

