Fabio Fazio | Augusto Minzolini | La Rai non può pagare uno stipendio così

Fabio Fazio a Salvini : “Non viene in trasmissione? Spiace - sarebbe stato interessante sentire la sua posizione” : Fabio Fazio in apertura di Che tempo che fa questa sera su Rai1 sulla decisione della Lega di non essere presente in trasmissione con nessun suo esponente, ha dichiarato: “Prima di cominciare la nostra puntata voglio leggere alcune righe che mi sono appuntato per fare una brevissima, ma doverosa, precisazione in nome del pluralismo a cui Che tempo che fa si è sempre attenuto. Questa sera, come forse saprete, dopo Forza Italia avremmo dovuto ...

Salvini contro Fabio Fazio : 'Riduciti lo stipendio - chiacchierone di sinistra' - Il conduttore : 'Ci vediamo alla prossima stagione' : ... i recenti fatti tragici di Napoli, e naturalmente tutta l'attualità politica. Naturalmente la sua posizione è legittima, confido che ci sia un'occasione nella prossima stagione". Paragone, M5s,: "...

Salvini dà buca a Fabio Fazio : 'Riduciti lo stipendio' : 'Questa sera ci sarà un buco di tre quarti d'ora perché mi sono rifiutato di andare da Fabio Fazio'. Lo ha detto il vicepremier della Lega, Matteo Salvini, in un comizio a Foligno. 'Sono l'unico ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio invita Alessia Marcuzzi : inaudito sfregio a Simona Ventura (e alla Rai) : Domani 5 maggio a Che tempo che fa, in studio anche Alessia Marcuzzi. Martedì scorso è uscito “In viaggio con Alessia”m la guida in cui la conduttrice svela tutti i consigli sulle sue città del cuore: Londra, Parigi, Milano e Roma. E c'è chi vede in questo invito da parte di Fabio Fazio, con cui con

Fabio Fazio : età - moglie e figli. La carriera televisiva : Fabio Fazio: età, moglie e figli. La carriera televisiva carriera Fabio Fazio e vita privata Fabio Fazio, uno dei volti più noti della Rai, è un giornalista che negli anni ha fatto carriera da conduttore. Sono innumerevoli i programmi di successo che dal 1982 vedono Fabio come presentatore, ma conosciamolo meglio. Gerry Scotti: figli, età e moglie. carriera del presentatore tv Fabio Fazio: la carriera televisiva Fabio Fazio è nato il 30 ...

Che tempo che fa - gli ascolti di Fabio Fazio con ospite Max Allegri : Fabio Fazio con Che tempo che fa su Rai1 vince la sfida della domenica. Fabio Fazio, che aveva tra gli ospiti Max Allegri, non supera il 15% di share e nella fascia di Paperissima sprint perde il duello a colpi di share. La trasmissione ottiene 3.433.000 spettatori pari al 14.5% di share. Il Tavolo

Fabio Fazio lascia la Rai? L'incontro segreto - ecco chi lo vuole : Gira un'indiscrezione da alcuni giorni: "Che tempo che fa?", la trasmissione di Fabio Fazio in onda su Rai1, pare sia sparita dai palinsesti Rai del prossimo anno televisivo, che è ancora in via di ...

Luciana Littizzetto da Fabio Fazio : 'Allegri - ma Cristiano Ronaldo e Dybala come sono messi a falli?' : Una Luciana Littizzetto da censura a Che tempo che fa , su Raiuno . Seduta 'in panchina' con Fabio Fazio e il suo ospite Massimiliano Allegri , la comica torinese si è scatenata rivolgendo domande a ...

Fabio Fazio - Massimiliano Allegri a Che tempo che fa : 'Lele Adani? Mi sono arrabbiato... Nessun rispetto' : 'Mi sono arrabbiato forte . E' una questione di rispetto del lavoro'. Massimiliano Allegri , ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa , su Raiuno , torna sulla lite con Lele Adani, giornalista di ...

Luciana Littizzetto da Fabio Fazio : "Allegri - ma Cristiano Ronaldo e Dybala come sono messi a falli?" : Una Luciana Littizzetto da censura a Che tempo che fa, su Raiuno. Seduta "in panchina" con Fabio Fazio e il suo ospite Massimiliano Allegri, la comica torinese si è scatenata rivolgendo domande a luci rosse all'allenatore della Juventus: "Cristiano Ronaldo come è messo a falli? E Dybala, sotto la do

Fabio Fazio - Massimiliano Allegri a Che tempo che fa : "Lele Adani? Mi sono arrabbiato... Nessun rispetto" : "Mi sono arrabbiato forte. E' una questione di rispetto del lavoro". Massimiliano Allegri, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Raiuno, torna sulla lite con Lele Adani, giornalista di Skysport: "E' giusto rispondere alle domande ma che mi debba sorbire la ramanzina su come fare le cose... No

Matteo Salvini umilia Fabio Fazio : "Non vado a Che tempo che fa se il comunista non si dimezza lo stipendio" : Altro siluro di Matteo Salvini contro Fabio Fazio. Dal palco di Gela il ministro dell'Interno attacca il conduttore di Che tempo che fa: "Mi hanno invitato il 5 maggio. E visto che il compagno Fazio è pagato dagli italiani e prende tra 3 e 4 milioni di euro, quindi prende in un mese quello che io pr

Fabio Fazio - il piano della Lega per tagliare gli stipendi Rai : 'Documento già la prossima settimana' : La battaglia della Lega di Matteo Salvini contro gli stipendi faraonici in Rai sta per entrare nel vivo, dopo gli ultimi attacchi del leader del Carroccio contro il cachet di Fabio Fazio, ben tre ...

Fabio Fazio - il piano della Lega per tagliare gli stipendi Rai : "Documento già la prossima settimana" : La battaglia della Lega di Matteo Salvini contro gli stipendi faraonici in Rai sta per entrare nel vivo, dopo gli ultimi attacchi del leader del Carroccio contro il cachet di Fabio Fazio, ben tre volte superiore a quello di Bruno Vespa. I parlamentari leghisti sono a lavoro per una risoluzione che p