Fabio Aru | ' Ora sto bene | spero di tornare per la Vuelta Al Giro d' Italia tiferò Nibali'

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Torno a pedalare - Nibali deve vincere il Giro anche per me’ : Quello che inizia sabato prossimo da Bologna sarebbe dovuto essere il Giro d’Italia della rinascita nelle intenzioni e speranze di Fabio Aru ed invece lo scalatore sardo dovrà guardare la corsa da spettatore. Il corridore della UAE Emirates ha gareggiato per l’ultima volta alla Parigi Nizza, conclusa con un ritiro dopo un paio di tappe per poi scoprire di soffrire di un ‘occlusione dell'arteria iliaca, un problema che lo ha condizionato anche ...

Ciclismo – Fabio Aru fa il tifo per Nibali al Giro d’Italia e sull’intervento svela : “ho visto come si muovevano dentro” : Fabio Aru, l’operazione alla gamba e l’imminente partenza del Giro d’Italia: il sardo fa il tifo per Vincenzo Nibali Fabio Aru è tornato ad allenarsi: il sardo della UAE sta piano piano ritrovando il sorriso dopo l’operazione a cui si è dovuto sottoporre a causa di un problema all’arteria iliaca della gamba sinistra. Aru è tornato indietro nel tempo proprio a quell’intervento: “sono rimasto sveglio ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Adesso sto bene - spero di tornare per la Vuelta. Al Giro tiferó Nibali” : Fabio Aru e le sofferenze sono un brutto ricordo? Sembrerebbe di sì. Il corridore sardo poco più di un mese fa si è sottoposto presso il Nuovo Ospedale di Prato-Santo Stefano ad un intervento di angioplastica dell’arteria iliaca della gamba sinistra durante il quale è stato posizionato uno stent vascolare per risolvere la costrizione che impediva il regolare afflusso sanguigno durante la prestazione atletica. L’operazione, eseguita dal Dottor ...

Tennis - ATP Estoril 2019 : Salvatore Caruso perde con Pablo Cuevas che ora sfida Fabio Fognini : Finisce al primo turno del tabellone principale dopo essere passato attraverso le qualificazioni l’avventura di Salvatore Caruso nel torneo dell’Eatoril, ATP 250 sulla terra battuta. Il 26enne siciliano, numero 152 del mondo, è stato battuto con un doppio 6-2 dall’uruguaiano Pablo Cuevas, numero 67 del ranking, ripescato come lucky loser. un’ora e 10 minuti la durata dell’incontro, 33 e 37 minuti quella dei due parziali, con Cuevas che vola ...

